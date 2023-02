Albanke brez trohice možnosti na Kodeljevem

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je pričakovano gladko premagala Albanijo v kvalifikacijah za letošnje evropsko prvenstvo, čeprav so njena udarna orožja tokrat igrala precej manj kot običajno. Izid na Kodeljevem je bil 124:52 (90:35 , 63:26, 30:19).

Za Slovenijo je bila to tretja zmaga v petih kolih kvalifikacij, ki nimajo pravega tekmovalnega naboja, saj so naše košarkarice kot gostiteljice že uvrščene na prvenstvo, ki bo od 15. do 25. junija letos v Ljubljani in Tel Avivu. Odlično je priložnost izkoristila Sara Vujačić, 27-letna polsestra Aleksandra Vujačića, dvakratnega prvaka lige NBA z LA Lakers, ki je v premiernem nastopu na uradni tekmi v članskem dresu dosegla 17 točk z metom iz igre 7:13. Ob Mojci Jelenc (17 točk, 9 skokov) je bila najučinkovitejša igralka na tekmi.

Strelke za Slovenijo, ki je tretjič v 180 nastopih presegla mejo 100 doseženih točk: Oblak 9, Cvijanovič 13, Seničar 12, Jakovina 16, Friškovec 15, Jelenc 17 (3:3), Sivka 8, Šrot 5, Vujačić 17 (2:2), Čeh 8 (0:2), Barič 4.

Vrstni red v skupini D: Turčija 4:1, Slovenija in Poljska po 3:2, Albanija 0:5.

V zadnjem kolu kvalifikacij bo Slovenija v nedeljo na Kodeljevem igrala še s Poljsko ob 17. uri.