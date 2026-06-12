Aleksander Sekulić z Dubajem prvak lige ABA

Košarkarji Dubaja so v četrti finalni tekmi lige Aba v gosteh premagali Partizan s 83:81 in s skupnim izidom 3:1 v zmagah prvič osvojili naslov prvaka regionalnega tekmovanja. Potem ko je dubajski klub, ki ga s klopi vodi slovenski selektor Aleksander Sekulić, zanj pa igra Klemen Prepelič, dobil uvodni tekmi na domačem parketu z 99:93 in 86:81, je Partizan v domači dvorani zmagal na prvi od dveh tekem.

V tretji tekmi je bila beograjska zasedba prepričljiva, saj je zmagala s 84:70. Danes so Beograjčani slabo začeli in že po dveh minutah zaostajali z 2:9, pa potem 4:13, vendar je že do konca prve četrtine domači klub prišel blizu in jo izgubil le za dve točki. V drugi je bilo razmerje moči izenačeno, ob polčasu so za točko še vodili gostje.

Tudi nadaljevanje je bilo izjemno tesno. Po treh četrtinah je bil izid še vedno 59:60, v zadnji pa sta bili moštvi tudi nenehno povsem skupaj. Gostje so minuto pred koncem povedli z 81:79, domači so z dvema prostima metoma Bruna Fernanda izenačili na 81:81 37 sekund pred koncem.

Klemen Prepeličje član najboljše ekipe v ligi. FOTO: Aba

A so imeli priložnost za zmago s prostih metov tudi gostje. Nekdanji igralec Partizana Aleksa Avramović je imel 14 sekund pred koncem mirno roko in poskrbel za 83:81, zadnji napad pa so domači nato zapravili z zgrešenim metom nekaj sekund pred koncem, tako da niso več imeli priložnosti za podaljšanje upanja.

Najučinkovitejša pri Partizanu sta bila Isaac Bonga in Sterling Brown s po 16 točkami. Pri Dubaju pa sta najbolj strelsko izstopala prav Avramović (na koncu 15 točk) ter Mfiondu Tshimanga Kabengele s 14. Prepeličeva statistika je ostala prazna pri točkah, potem ko je zgrešil vseh pet metov za tri, je pa dodal še dve podaji in en skok v 17 minutah.

Na poti do prvega finala že v svoji drugi sezoni v ligi Aba so košarkarji Dubaja v polfinalu izločili črnogorsko Budućnost z 2:1 v zmagah. Branilec naslova Partizan pa je v mestnem derbiju Crveno zvezdo prepričljivo izločil z 2:0 v zmagah.