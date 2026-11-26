Dan pred kvalifikacijsko tekmo slovenske košarkarske reprezentance s Finsko za nastop na SP in 24 ur po tem, ko so na selektorski položaj namesto Aleksandra Sekulića imenovali Domna Zevnika, sta pred medije stopila Matej Erjavec, predsednik KZS,in športni direktor Saša Dončić. Priznala sta, da ju je odločitev Barcelone presenetila, imenovanje novega selektorja pa je pozdravil tudi Luka Dončić.

Košarkarska zveza Slovenije je bila s podatkom iz Barcelone, da je klub prepovedal Aleksandru Sekuliću opravljati vlogo trenerja in selektorja, seznanjena v torek zvečer, ko je bila reprezentanca že zbrana v Laškem. Saša Dončić je takoj poklical 32-letnega Domna Zevnika, sicer trenerja pri Krki in selektorja naše reprezentance do 18 let, ki je letos poleti osvojila lovoriko na evropskem prvenstvu, in v sredo dopoldan dobil potrditev.

Kot je danes potrdil Matej Erjavec, je Sekulić ne glede na dogodke v naslednjih tednih ali mesecih že bivši selektor in da bo Zevnik vodil izbrano vrsto na tekmah s Finsko jutri v Celju, z Madžarsko v ponedeljek v Sombotelu ter Francijo in Finsko konec februarja 2027. Čeprav je Sekulić tako zaključil šestletno selektorsko delo, je danes prišel v Slovenijo in s klopi spremljal trening slovenske reprezentance v Zlatorogu. Prav tako si bo jutri v Celju ogledal zelo pomembno tekmo s Finsko, ki se bo začela ob 20. uri.

Sekulić je letos poleti postal trener Barcelone. V avgustovskem terminu kvalifikacij za SP je vodil Slovenijo, čeprav Katalonci niso bili preveč navdušeni, saj je bilo to tik pred začetkom sezone, v katero je Barcelona vstopila z 11 novimi igralci. Zdaj so Katalonci izkoristili člen v pogodbi, da lahko Sekuliću prepovejo vodenje reprezentance, saj je ekipa doživela štiri zaporedne poraze, zaradi poškodb je brez sedmih igralcev (intenzivno išče novega centra, saj bo Josh Nebo odsoten približno štiri mesece), naslednji teden pa jo čaka velik derbi z madridskim Realom.

Erjavec: Na žalost smo brez moči

Domen Zevnik je novi selektor slovenske košarkarske reprezentance. FOTO: Drago Perko

Erjavec je priznal, da ga je odločitev Barcelone presenetila, hkrati pa se je od trenutka, ko je Sekulić postal trener Barcelone zavedal, da lahko do tega pride, saj je evropska košarka že 25 let razdeljena na dva pola. Prvi mož KZS je podpredsednik Fibe Europe in član izvršnega odbora svetovne Fibe. »Na žalost smo vsi brez moči in le nemo opazujemo, kaj počnejo bogati klubi, liga NBA ali NCAA. Žrtve smo košarkarske zveze, ki imamo ob vsakem ciklu težave s sestavo reprezentanc, ter igralci, klubi ali v našem primeru celo selektor, ki se znajdejo v navzkrižnem ognju in pri laični javnosti postanejo glavni krivci,« je dejal Erjavec.

Saša Dončić je povedal, da je bil Luka Dončić med prvimi seznanjen z zamenjavo in da pozdravlja novega trenerja, hkrati pa je opozoril na dejstvo, da je Slovenija kljub izostanku vseh igralcev iz ZDA ter mladega Stefana Joksimovića še vedno v igri za nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju. Na verjetno ključni tekmi proti Finski, ki je v Celje pripotovala z vsega tremi igralci iz avgustovskega cikla ter šestimi novinci v izbrani vrsti, jo bo tako vodil Zevnik.

»V tako kratkem času ne bo nobene revolucije. S strokovnim štabom, s katerim sem že sodeloval v preteklosti, igralce moramo čim bolje pripraviti na tekmece in iztržiti zmagi tako proti Finski kot proti Madžarski. V veliko pomoč nam je lahko glasna publika, ki bo razbremenila igralce in jim dala dodatni zagon,« je dejal Zevnik.

Vstopnice gredo dobro v promet, saj je Košarkarska zveza Slovenije zaradi pomembnosti dvoboja bistveno znižala ceno v primerjavi s prejšnji tekmami v kvalifikacijah. Za osnovno vstopnica je treba odšteti 15 evrov, na voljo pa so tudi različni paketi.