Aleksej Nikolić bo kariero nadaljeval v Franciji

Slovenski košarkarski reprezentant Aleksej Nikolić bo kariero nadaljeval pri francoskem klubu Elan Chalon, je sporočil njegov novi delodajalec na svojih družbenih omrežjih.

»Pri iskanju organizatorja igre je izbira padla na Slovenca, spretnega in močnega igralca z bogatimi izkušnjami. Aleksej je bil član številnih velikih klubov, član slovenske reprezentance je od petnajstega leta dalje, vrhunec pa je doživel 2017, ko je z Luko Dončićem postal evropski prvak,« je klub še zapisal na svoji spletni strani.

»Pozdravljen, Chalon. Zelo sem vesel, da sem se pridružil klubu, ki se je vrnil tja, kamor si zasluži. Slišal sem samo dobre stvari in najbolj me motivira ljubezen do mesta, ki diha in živi za košarko,« je ob podpisu pogodbe dejal slovenski reprezentant.

Elan Chalon, ki je bil prvak Francije v sezonah 2011/12 in 2016/17, se je minuli sezoni iz druge lige vrnil med elito. Njegov član je tudi občasni slovenski reprezentant Luka Lapornik.

Aleksej Nikolić (191 cm, letnik 1995) je doslej igral za Spars Sarajevo, Bamberg, Baunach Young Pikes, Partizan, Treviso, Gravelines-Dunkerque, Burgos, v prejšnji sezoni pa je nastopal za Sassari, Brescio in Gran Canario.