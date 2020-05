Alen Hodžić poslej zmaj

Ljubljana - Slovenski košarkarski reprezentant Alen Hodžić se je pred novo sezono pridružil ljubljanski ekipi Cedevita Olimpija, so sporočili iz tabora zmajev. Košarkar, ki je z Olimpijo podpisal dveletno pogodbo, se v Ljubljano seli iz Kopra, kjer je tri sezone nosil dres Kopra Primorske.



Sedemindvajsetletnik je v sezoni 2019/20 igral na 17 tekmah lige Nova KBM in v 22 minutah, ki jih je v povprečju prebil na parketu, dosegal 9,6 točke, 2,9 podaje in 1,5 skoka na tekmo. V ligi ABA je na parket stopil na 21 tekmah rednega dela sezone in beležil 9,3 točke, dve podaji in 2,5 skoka na tekmo, so še sporočili iz ljubljanskega kluba.



»Zelo veseli smo, da nam je uspelo privabiti Alena Hodžića, ki je letos tudi debitiral v dresu slovenske članske reprezentance. Z njim na našem seznamu igralcev nadaljujemo zamisel, ki smo jo predstavili že minulo sezono, da jedro članskega moštva Cedevite Olimpije tvorijo domači igralci in slovenski reprezentanti,« je dejal Sani Bečirovič, športni direktor Cedevite Olimpije.