Alen Omić in Yogi Ferrell na potezi proti zadnjemu na lestvici

Med reprezentančnim premorom so košarkarji Cedevite OIimpije in Krke začasno pozabili na lep del klubskih skrbi. Ljubljančani na zaporedna poloma z Budućnostjo in Mego, Novomeščani na tri zdrse v nizu v ligi ABA. V 10. kolu regionalnega prvenstva bosta obe moštvi dobili pomembna odgovora, kje se nahajata po dveh tednih zatišja, in koliko, če sploh, sta pridobili s prihodom Yogija Ferrella in Alena Omića v Stožice (za ceno odhoda Žige Dimca na Poljsko) ter Adonisa Thomasa v dvorano Leona Štuklja.

Ogrevanje pred vrnitvijo na regionalno sceno so košarkarji opravili z odliko, saj so v sredo gladko zmagali v Šenčurju v dvoboju lige Nova KBM s 94:72 s 25 točkami Jakova Stipaničeva in 21 Adonisa Thomasa. Trenerja Daliborja Damjanovića je razveselilo tudi okrevanje Jureta Špana, saj Rok Stipčević kar poldrugi mesec ni imel prave pomoči pri organizaciji igre.

FMP presenečenje sezone

Novomeščane drevi ob 21. uri čaka precej zahtevnejši izziv, gostovali bodo pri trenutno tretjem FMP, ki je v devetih kolih doživel le dva poraza (proti Budućnosti in Partizanu v gosteh), med drugimi pa je ugnal Cedevito Olimpijo. Gonilna sila Beograjčanov je še naprej branilec Bryce Jones, s povprečjem 17,3 točke tretji najboljši strelec lige ABA za Kylom Vinalesom (Derby, 18,9) in Stipčevićem (18,6), opozoriti pa kaže, da je imel FMP ob uspehu v Stožicah z 92:89 šest strelcev v razponu med 10 in 16 točkami.

Adonis Thomas je obetavno začel v Krkinem dresu. FOTO: ABA

»FMP letos igra odlično tako doma kot v gosteh. Njegovi košarkarji so zelo kompatibilni in izredno dobri skakalci v napadu. Mi smo se pripravili tako kot na vsako drugo tekmo. Želimo si, da bi nam Špan in Thomas čim bolj pomagala. V zadnjem mesecu smo se branili precej pasivno, ne pa igrali agresivno po celem igrišču. Dodatne menjave nam bodo to omogočale, zato bomo v Beogradu tekmovali in ne sodelovali,« meni Krkin strateg Damjanović.

Porabili skoraj vse jokerje

Cedevita Olimpija je v drugačnem položaju. Košarkarjev ima vseskozi v izobilju, vsaj po številu, igrišče pa je razkrilo veliko šibkih točk. V nedeljo točno opoldne bo gostila Zadar, ki je nevaren že zaradi zadnjega položaja na lestvici z eno samo zmago; dosegel jo je proti Borcu v 5. kolu. Ljubljančani se zavedajo, da so počasi porabili že skoraj vse jokerje v očeh navijačev in tudi klubske uprave, saj je imela z nakupom novega organizatorja igre in centra dodatne stroške.

Ferrell in Omić bosta brez dvoma zelo motivirana ob ognjenem krstu, vprašanje pa je, če so drugi tuji člani zasedbe dobili pravi poduk iz zadnjih tednov, v katerih je njihovo moštvo doživelo štiri poraze v šestih nastopih na evropski in regionalni sceni. »Brez reprezentantov in novega organizatorja smo dobro trenirali, zato želimo dokazati, da naša podoba na zadnjih tekmah ni bila prava,« zagotavlja trener Jurica Golemac.

Pari 10. kola lige ABA, sobota: Mornar – Mega (17), Igokea – Partizan (19), FMP – Krka (21); nedelja: Cedevita Olimpija – Zadar (12), Budućnost – Derby (21); ponedeljek: Crvena zvezda – Cibona (19); odigrano v petek – Split: Borac 66:80 (Nejc Barić 6 točk in 9 asistenc za Split.

