Ali Lakers še potrebujejo Luko Dončića? LeBron James vodil do tretje zmage

Košarkarji Los Angeles Lakers so dobili tudi tretjo tekmo v seriji proti Houston Rockets v četrtfinalu zahodne konference lige NBA. Po dveh zmagah na domačem parketu so tokrat v gosteh slavili po podaljšku s 112:108 in so le še zmago oddaljeni od konferenčnega polfinala.

Los Angeles je brez poškodovanega slovenskega asa Luke Dončića in Austina Reavesa, ki je bližje vrnitvi na parket, dosegel še tretjo zmago in povsem obrnil scenarij, na katerega so namigovali strokovnjaki pred začetkom te serije.

Znova je blestel LeBron James, ki je dosegel 29 točk in 13 skokov, strelsko breme pa sta tokrat prevzela še Rui Hačimura (22 točk) in Marcus Smart, ki je osem od skupno 21 točk dosegel v podaljšku. Ob tem je podelil še 10 asistenc.

Pri Houstonu je znova zaradi poškodbe manjkal Kevin Durant (gleženj), Alperen Sengün pa je prevladoval pod košem ter dosegel 33 točk in 16 skokov. Amen Thompson je zbral 26 točk in 11 skokov.

Jezerniki so predvsem na krilih Hačimure izjemno začeli dvoboj. Učinkovito so zadevali iz igre in si proti koncu prve četrtine nabrali tudi 11 točk naskoka (34:23). Tudi v drugem delu so ohranjali prednost, vodili že za 15 točk (59:44), nato pa se jim je v drugem polčasu ustavilo pri metu iz igre.

Houston je posledično rezal v zaostanek, se povsem približal, nato pa pet minut pred koncem povedel s trojko Reeda Shepparda z 92:91. Tudi v nadaljevanju so domači prednjačili in vodili celo s 101:95, ko je bilo na semaforju le še 41 sekund do koncem rednega dela.

S tremi uspešnimi prostimi meti je Smart jezernike približal na -3, po ukradeni žogi LeBrona Jamesa pa je ta nato v nadaljevanju 13 sekund pred koncem zadel še trojko za podaljšek. Že pred dodatnimi petimi minutami sta imela tako Sengün kot tudi James priložnost za zmago, a sta zgrešila.

V podaljšku je po trojki in štirih zadetih prostih metih Smarta ter polaganju Hačimure Los Angeles prišel do prednosti, ki je ni več izpustil iz rok in vpisal tretjo zmago v seriji.

»Na koncu nismo želeli kar takoj napraviti osebne napake, saj smo skušali tekmeca spraviti v zahteven položaj in ukrasti žogo. Uspelo mi je izbiti žogo, nato pa sem želel v nadaljevanju zaposliti Luka Kennarda za tri točke, a sem slabo prijel žogo in ne najbolje podal, njega pa so pokrili,« je dogajanje pred zadnjim zadetim metom v rednem delu pospremil 41-letni James.

»Prišli smo že tako daleč, zato skušaš tudi v dodatnem času ustvariti priložnosti. Moja prisotnost na parketu omogoča več prostora, fantje pa so opravili sijajno delo. Posebej Marcus (Smart, op. STA) je bil v podaljšku odličen, zadel je trojko in nekaj prostih metov. Vsekakor gre za pomembno zmago,« je še dodal najboljši strelec v zgodovini NBA.

Četrta in morebiti že zadnja tekma bo na sporedu v Houstonu v noči z nedelje na ponedeljek.