Nova sezona, stari junak ob pomembni zmagi v Stožicah

Nova sezona evropskega pokala se je za košarkarje Cedevite Olimpije začela uspešno, Manreso so v Stožicah premagali s 76:69. Zmaga ob dejstvu, da so za tri metali le 29-odstotno, je dober obet za nadaljevanje, nekaj novincev se je predstavilo v solidni luči, četudi nosilci igre še niso v vrhunski formi. »Trener in soigralci mi zaupajo, čutim to odgovornost. Naredili smo nekaj napak, v ključnih trenutkih pa smo bili najbolj zbrani in to šteje največ,« je prvo zmago v evropskem pokalu ocenil junak Olimpije Aleksej Nikolić. Pomembna zmaga za začetek sezone, ki se bo v Stožicah nadaljevala že v nedeljo.

Začetek tekme je ljubljansko publiko (na tribunah se jih je zbralo okrog 1500) navdušil, Cedevita Olimpija je z agresivno obrambo in uspešnimi prodori pod koš Manrese povedla z 11:0. Gostje so poskusili nalet prekiniti z minuto odmora in sredi prvega dela so uspeli vzpostaviti ravnotežje, raven igre Olimpije pa ni padla kljub pogostim menjavam Zvezdana Mitrovića, ki bo letos očitno res stavil na 10, 11, včasih tudi 12 košarkarjev.

Nikos Chougkaz je bil del grške reprezentance med pripravami na EP, končne selekcije pa ni prestal. Prvo tekmo v evropskem pokalu je odigral solidno. Foto Aleš Fevžer/Cedevita Olimpija

V prvi postavi sta pod košem začela Nikos Chougkaz in Thomas Kennedy, oba sta pustila zelo soliden vtis. Ljubljančani so ohranjali med 10 in 15 točk naskoka, dobro so preprečili hitre protinapade Manrese, trdo obrambo so igrali brez nepotrebnih osebnih napak. Ob prednosti 42:27 na polovici tekme je izstopal podatek, da v napadu ni bilo res razpoloženega posameznika, prvi strelec je bil Aleksej Nikolić z devetimi točkami, Kennedy je zbral eno, staroselec DJ Stewart pa dve manj. V prvem polčasu priložnosti za igro ni dočakal le mladi Maks Ciperle, odkritje superpokalne zmage nad Krko.

Po odmoru je sledil padec v igri zmajev, v napadu se je poznalo, da še ni prave uigranosti med ključnimi akterji, zato se je preveč akcij končalo z nemogočimi meti ob sireni. Na srečo Ljubljančanov pa nič bolj natančni niso bili niti Katalonci, ki so imeli številne priložnosti za vrnitev v igro, a jih niso izkoristili.

Rok Radović forme iz reprezentančnega dresa še ni prenesel v Stožice. Foto Aleš Fevžer/Cedevita Olimpija

Po trojki Nikolića za 66:55 slabe štiri minute pred koncem je bila Olimpija na pragu zmage, nato pa dovolila pet točk v 20 sekundah in Manresa se je še enkrat vrnila v igro. Umoja Gibson in Joseph Girard sta dolžnika prve tekme, privoščila sta si nekaj nepotrebnih napak, v samem zaključku pa je žogo (in živce soigralcev) umiril Nikolić in s še eno trojko v zadnji minuti dokončno pokopal upe Manrese.

»Odigrali smo točno takšno tekmo, kot smo jo želeli. Uspavali smo nasprotnika, ki sicer igra zelo hitro, imeli smo le dva protinapada, pa še ta dva smo zapravili. S trdo obrambo smo tekmo pripeljali do konca, mogoče ni bila najbolj gledljiva, a zmaga je zmaga,« je ocenil Blažič, Kennedy pa dodal: »Veliko košarkarjev imamo blizu 10 točk, igramo raznovrstno in to bo naša prednost v tej sezoni.«

Zvezdan Mitrović je v končnici mirno vodil tekmo, ni posegel po minuti odmora, zaupal je igralcem. FOTO: Aleš Fevžer/Cedevita Olimpija

Zmaga je ostala doma, Nikolić je bil s 17 točkami prvi strelec pri Olimpiji, pohvale za debi v evropskem pokalu si zaslužita tudi Chougkaz in Kennedy s po 10 točkami. Manresa se ni izkazala za žilavega tekmeca, že naslednji nasprotniki, Hapoel iz Jeruzalema, bo povedal več o tem, kako konkurenčna je letošnja ekipa zmajev. Rezerv je še veliko, DJ Stewart in Jaka Blažič sta bila premalo opazna, tudi Rok Radović bo v nadaljevanju sezone moral prevzeti vidnejšo vlogo v Ljubljani.

Konec tedna zmaji začenjajo tudi v jadranski ligi, v nedeljo (17.00) v Stožice prihajajo košarkarji Mege.