Znano, kako je možno pomagati Luki Dončiću

Privrženci vrhunske košarke, predvsem spektaklov in šova v ligi NBA, bodo tudi v tej sezoni izbirali svoje adute za tekmo vseh zvezd, ki bo 15. februarja v Los Angelesu. Navijači LA Lakers bodo delili glasove tudi slovenskemu asu Luki Dončiću, ki bo skoraj zanesljivo prejel dovolj podpore za vnovičen nastop na omenjenem spektaklu.

Pot do tekme zvezd 2026 je znana. All-Star vikend bo med 13. in 15. februarjem, osrednji dogodek bo v nedeljo v Los Angelesu. Kdaj se začne glasovanje? Liga NBA je sporočila, da bo možno glasovati do 14. januarja. Kako glasovati? Za oddajo glasu je nujen NBA ID. Navijači lahko vsak dan oddajo eno glasovnico prek aplikacije NBA in spletne strani NBA.com. Za tiste, ki želijo okrepiti možnosti svojih favoritov, je liga vrnila t. i. sistem »3-za-1« dneve, ko vsak oddani glas šteje trikrat. Glasujete lahko na tej povezavi.

Nov format: ZDA proti svetu

Tekma NBA All-Star Game 2026 bo prvič potekala v formatu ZDA proti svetu s tremi ekipami. Dve bosta sestavljeni iz ameriških košarkarjev, tretja iz mednarodnih igralcev. Vsaka ekipa bo imela najmanj osem igralcev, turnir pa bo potekal po sistemu krožnega tekmovanja s štirimi tekmami po 12 minut. Po treh tekmah se v finale uvrstita ekipi z najboljšim izkupičkom; ob morebitnem krogu treh ekip z izidom 1–1 bo odločala razlika v točkah.

Lebron James sodi med legende tekem vseh zvezd. FOTO: Mike Christy/AFP

Kako poteka izbor All-Star ekip? Izbranih bo 24 igralcev, po 12 iz vsake konference. Pet začetnikov v vsaki konferenci bodo določili glasovi navijačev (50 %), aktivnih igralcev (25 %) in medijev (25 %). Sedem rezerv v vsaki konferenci izberejo glavni trenerji ekip NBA. V tej sezoni ne bo pozicijskih omejitev.

Če glasovanje ne zagotovi najmanj 16 ameriških in osmih mednarodnih igralcev, bo komisar Adam Silver dodal manjkajoče udeležence tekme zvezd, pri čemer bo lahko ena od ekip številčnejša. Trenerska štaba ekip z najboljšim izkupičkom v vzhodni in zahodni konferenci bosta vodila ekipe na turnirju. Glavna trenerja bosta vodila po eno ekipo, pomočnika iz obeh štabov pa preostali dve.

Znane tudi denarne nagrade

Skupni nagradni sklad znaša 1,8 milijona dolarjev. Zmagovalci prejmejo po 125.000 dolarjev, poraženci finala po 50.000, izpadli v polfinalu pa po 25.000. Tekma zvezd bo v nedeljo, 15. februarja, ob 23. uri po slovenskem času v dvorani Intuit Dome v Inglewoodu, torej v domicilu Los Angeles Clippers.

Favoriti za osmerico nastopajočih v mednarodni ekipi so Luka Dončić, Nikola Jokić, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama in še nekateri. Dončić je v tej sezoni v majici Los Angeles Lakers (18-7) odigral 19 tekem in v povprečju dosegel 34,7 točke, 8,8 skoka in 8,7 asistence. Med ameriškimi igralci se bo za svoj 22. zaporedni nastop na tekmi All Star potegoval LeBron James, Dončićev ekipni kolega pri jezernikih.