Američan sanja o posebni sezoni pri Krki

Novo mesto - Med številnimi košarkarskimi zanesenjaki v Novem mestu se je začelo odštevanje do nove sezone. Iz vodstva Krke pa so sporočili, da imajo okrepitev iz tujine na branilskem mestu – novi igralec novomeškega kluba bo 25-letni Jairus Lyles. Nazadnje je igral za Braunschweig, pred tem pa za Ludwigsburg v Nemčiji, kamor se je iz ZDA preselil v lanskem poletju.



Njegov prihod je zadovoljno napovedal Jure Balažič, direktor košarkarjev Krke: »Gre za dobrega strelca, ki je prejšnjo sezono igral v močni nemški zvezni ligi. Jairus je bil visoko na listi želja našega trenerja Vladimirja Anzulovića. Verjamemo, da bo izpolnil pričakovanja.«



Ameriški branilec pa je svoj prihod na Dolenjsko po podpisu pogodbe napovedal takole: »Vsi se pri družini veselimo prihoda v Slovenijo, kjer bomo postali del Krkine zgodbe. O Novem mestu sem slišal le lepe in dobre stvari. Navijačem in podpornikom kluba pa sporočamo, da naj se pripravijo na odlično prihajajočo sezono. Želimo si in upamo, da bomo v novi sezoni naredili nekaj posebnega za vse skupaj.«