Američani glavni junaki slovenskega derbija v Stožicah

Luka Lapornik in soigralci so dolgo ogrožali zmago stožiškega moštva. Foto Aba

Brown nezgrešljiv iz igre

Golemac čestital igralcem

Cedevita Olimpija : Krka 77:69 (58:53, 33:36, 15:21) Dvorana Stožice, gledalcev 500, sodniki Javor, Majkić in Špendl (vsi Slo).

Cedevita Olimpija: Perry 14 (5:5), Hopkins 12 (4:4), Murić 9 (2:2), Ukić 3, Blažič 12 (5:5), Brown 21 (5:7), Jones 3, Dimec 3 (1:1).

Krka: Camphor 12 (3:5), Stipčević 18 (7:7), Vrabac 8 (1:2), Barič 8 (:2), Kosi 2, Škedelj 2 (2:2), Lapornik 10 (2:2), Vučetić 7, Milovanović 2.



Drugi izidi – Partizan : Borac 78:87 (Jaramaz 21, Gordić 13; Đoković 12, Thornton in Čarapić po 11), Igokea : Mega 62:84 (Jošilo in Carmichael po 11; Simonović 19, Petrušev 17), Budućnost : Split 84:59 (Cobbs, Šehović in Ejim po 12; Perković in Luković po 12); Zadar – Mornar 9. t. m.; odigrano v petek – FMP : Koper Primorska 84:65.

Ljubljana – Košarkarska sezona se je komaj dobro začela, pri Cedeviti Olimpiji pa se že lahko pohvalijo, da so dobili dva slovenska derbija s Krko. Po zmagi za domači superpokal so bili s 77:69 uspešnejši tudi v dvoboju prvega kola regionalne lige ABA, resda pa so se namučili bolj, kot si obetali. Novomeščani so bili še enkrat sila neugodni in trdoživi tekmeci, popustili so šele v zadnjih minutah. A kot pravijo, je pri sleherni sezoni pomembnejše, kako jo končaš.Za razliko od sredine uvodne tekme v evropskem pokalu z Nanterrom je Cedevita Olimpija začela dvoboj nepričakovano bledo. Po vodstvu z 2:0, edinem v prvem polčasu, je v naslednjih šestih minutah prejela kar 15 točk, dosegla pa niti ene. Novomeščani so igrali precej bolj zavzeto v obrambi in domiselno v napadu, za nameček pa so prevladovali tudi pri skokih (na koncu s 34:24), čeprav so tudi po okrevanju krilnega centra(pod obročem še vedno pogrešajo poškodovanega) imeli kar nekaj centimetrov primanjkljaja.Krka je s koši zunanjih adutovinprepričljivo dobila prvi polčas, po katerem je statistika stožiške zasedbe kazala nenavadne številke. Kar 30 od 33 moštvenih točk so namreč prispevali štirje Američani (10,9,8 in debitant3), preostale tri je prispeval center. Največji dolžnik je bil domači kapetan, saj je do glavnega premora prebil na parketu 14 minut, v tem času pa zgrešil le en met za tri točke, pri drugih prvinah je imel same ničle.Blažič je v 24. minuti prvič zadel, a tudi v nadaljevanju ni blestel (slednjič za dve 2:4, za tri 0:4). Se je pa za odtenek popravila Cedevita Olimpija, ki je pri 40:39 vnovič prišla do vodstva in ga povišala a 54:46. Novomeščani vendarle niso niti pomislili, da bi izobesili belo zastavo. Njihov izkušeni dirigent Stipčević je še enkrat pozabil, da je star 34 let in da ima za seboj stotine podobnih tekem, nenehno je spodbujal mlajše soigralce, naj poskusijo osvojiti Stožice.In če bi bil sam nekoliko natančnejši pri poskusih za tri točke (1:7), če biv drugem polčasu igral vsaj podobno kot prvih minutah ter če bi bila bolj konstantna tudi Camphor in Lapornik, bi jim verjetno uspelo. Ljubljančanov so se oklepali kot klop še šest minut pred koncem dvoboja (64:62), blizu so bili tudi tri minute pozneje (67:64), tehtnico pa sta na stran gostiteljev prevesilainz dvema zaporednima trojkama za 77:64 minuto in 13 sekund pred iztekom igralnega časa.Prvo ime dvoboja je bil vendarle krilni košarkar ljubljanskega moštva Rion Brown z 21 točkami ob metu za dve točki 2:2, za tri 4:4 in prostih metih 5:7. Njegov napredek je dober obet pred sredinim dvobojem s turškim Bursasporjem v evropskem pokalu, slovenska orožja v moštvu pa imajo še veliko rezerve.»Za to zmago smo garali. Pokazali smo pravi značaj po živčnem začetku tekme, ki ga je bilo pričakovati, šlo je za prvo tekmo v ligi ABA po dolgem času. Po porazu v evropskem pokalu smo čutiti pritisk, da je potrebno zmagati. Čestitke fantom, saj so se vrnili v tekmo, igrali odlično v obrambi, garali in si želeli zmagati. Čestitam tudi Krki za odlično predstavo. Zahvaliti se želim navijačem, ki so bili enkratni. Tudi v manjšem številu so nam v veliko pomoč, ko so z nami.«