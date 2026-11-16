Luka Dončić presenetil, na mizi je prav vse

Luka Dončić igra košarko, ob kateri se zdi, da zanj skoraj ni omejitev. Phoenixu je nasul 43 točk, dodal devet asistenc in Los Angeles Lakers popeljal do osme zaporedne zmage, s katero so se Jezerniki z izkupičkom 12:2 izenačili na vrhu lige NBA. Toda najbolj povedno po tekmi ni bilo njegovo strelsko razkošje, temveč opozorilo, da tako ne bo šlo v nedogled.

Pozor, Dončićeva pesnitev ni več zgolj zgodba o napadu. Brad Botkin (CBS Sports) je v zanimivi analizi opozoril na njegov obrambni napredek: tekmeci so proti njemu v igri ena na ena dosegali le 0,79 točke na posest. To je pomemben odgovor na dolgoletne očitke o njegovi domnevno slabi obrambni igri. Tudi trener JJ Redick je košarkarje med tridnevnim premorom soočil z analizo igre na 21 straneh formata A4. Ob najboljšem začetku sezone je namreč njegovo sporočilo jasno: od moštva, ki razmišlja o prvaku, zahteva več kot zgolj zmagovito statistiko. Luka Dončić je presenetil ...