Ameriško-slovensko-hrvaška naveza osumljena prirejanja izidov

Ljubljana - Avstrijska policija je v ponedeljek zvečer zaradi suma prirejanja izidov aretirala pet profesionalnih košarkarjev ekipe UBSC Raiffeisen iz Gradca, med njimi pa bi lahko bil tudi slovenski košarkar. Kot poročajo avstrijski mediji, policija igralce sumi, da so prirejali izide tekem svojega moštva, je dejal predstavnik državnega tožilstva Hansjörg Bacher.



Med aretiranimi so dva Američana ter trije košarkarji iz bivše Jugoslavije, njihovih imen za zdaj še niso razkrili.



Pri graškem moštvu so le trije igralci iz nekdanje Jugoslavije, med njimi slovenski igralec Drago Brčina (v Sloveniji je igral za Zlatorog, Rogaško, Roglo, Litijo, Hrastnik, Podčetrtk in Elektro) ter hrvaška Marko Car in Matija Poščić.



Košarkarje so priprli, ker tožilstvo meni, da obstaja sum za pobeg iz države ter za poskuse prikrivanja in uničevanja dokazov, je še dejal Bacher.



Klub je sporočil, da za zdaj ne vedo drugega, kot da je policija aretirala pet njihovih košarkarjev.