Angleži bi se lahko vrnili na igrišča 8. junija

London – Britanska vlada v sodelovanju s skupino zdravstvenih strokovnjakov in predstavnikov športnih organizacij proučuje možnosti za vrnitev športnikov v tekmovalne arene. Kot poroča časnik Times, je 8. junij dokaj realen datum za nadaljevanje angleškega nogometnega prvenstva.



Times piše, da bo britanska vlada zeleno luč prižgala takoj, ko bo jasno, ali lahko zagotovi dovolj testov za novi koronavirus za vse udeležence tekmovanja. Tekme naj bi priredili zgolj na štadionih, ki jih bo potrdila zdravniška služba, in brez prisotnosti gledalcev. Na športnem objektu bo lahko največ 400 oseb, med njimi predstavniki medijev s potrdilom o negativnem izvidu po testu na novi koronavirus. Ob omejenem številu štadionov bi lahko oblasti ustrezno izvajale razkuževanje prostorov in slačilnic, v katerih bi morali igralci spoštovati varnostno razdaljo.

Branijo se nizozemskega zgleda

Če se bo premier league nadaljevala 8. junija, se bo predvidoma končala 27. julija, datum za začetek sezone 2020/21 pa ostaja 22. avgust. Če bo pomanjkanje testov glavni razlog za odpoved prvenstva, si bo vodstvo lige prizadevalo, da se ne bi ponovila praksa iz nizozemskega prvenstva, v katerem so že razglasili konec tekmovanja.



V angleškem prvenstvu je na sporedu še 92 neodigranih tekem oziroma devet kol. Liverpool ima pred drugouvrščenim Manchester Cityjem, ki je odigral tekmo manj, kar 25 točk prednosti in je tik pred osvojitvijo prvega naslova po letu 1990.