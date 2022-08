Antetokounmpo blestel na prvi tekmi v domovini po letu 2019

Giannis Antetokounmpo bo ob Slovencih Luki Dončiću in Goranu Dragiču ter Srbu Nikoli Jokiću glavna zvezda letošnjega evropskega prvenstva v košarki, od katerega v njegovi domači Grčiji veliko pričakujejo. Apetiti bodo gotovo še narasli po prepričljivi predstavi grške izbrane vrste na prvi pripravljalni tekmi, v dvorani OAKA so z 31 točkami in 10 skoki zvezdnika Milwaukee Bucks prepričljivo padli Španci.

Zbralo se je kar 15.000 navijačev, kar je za poletne mesece v grški prestolnici pravi mali čudež, seveda v veliki meri ravno zaradi velikega asa, ki je lani osvojil svoj prvi naslov v ligi NBA, v domovini pa je nazadnje na parket stopil leta 2019, ko so Grki nato pogoreli na svetovnem prvenstvu, ki ga je gostila Kitajska. Tyler Dorsey je za gostitelje prispeval 11 točk, tekmo pa sta izpustila Kostas Sloukas in George Papagiannis, ki bosta na EP verjetno med nosilci grške igre.

Willy Hernangomez je za Španijo, ki je igrala brez prvega organizatorja igre Sergia Llulla, dosegel 15 točk. Grčija je že po prvi četrtini vodila z 31:13, Španci so se ob polčasu sicer uspeli rahlo približati (50:35), še tesneje je bilo ob koncu tretje četrtine, ko je naskok gostiteljev znašal le še šest točk (63:57). Toda nato se je v igro vrnil Antetokounmpo, ki je s šestimi zaporednimi točkami poskrbel za dvomestno prednost in Grčija je tekmo mirno pripeljala h koncu.

Grke na EP v skupini C, ki jo bo gostil Milano, čakajo Britanci, Estonci, Hrvati, Italijani in Ukrajinci, Španci bodo z nastopi na letošnjem eurobasketu začeli v Tbilisiju, poleg domače Gruzije bodo tekmeci še Belgija, Bolgarija, Črna gora in Turčija.