Grški košarkar Giannis Antetokounmpo je konec junija Milwaukee Bucks zamenjal za Miami Heat v najbolj odmevni menjavi poletja. Na Floridi bo združil moči z Bamom Adebayom, s katerim bosta pod košem tvorila udarni dvojec, a zvezdniških zasedb v Miami nikoli ni manjkalo.

Nekdanji košarkar Shaquille O'Neal, ki je leta 2006 z Dwaynom Wadom na jug Floride pripeljal prvi naslov prvaka lige NBA, tako grškega orjaka svari, da se od njega pričakujejo uspehi. »Ne bi rekel, da gre za pritisk, ampak moral bo stopiti v velike čevlje,« je O’Neal povedal za revijo Sports Illustrated. »Jaz in D Wade sva to začela, nato še LeBron z veliko trojico. Ko govoriš o igralcu takšnega kalibra v mestu, kot je Miami, tam pričakujejo zmage.«

Giannis se je Miamiju pridružil v okviru menjave, s katero bo dres Vročice oblekel tudi Bobby Portis, za Milwaukee pa bodo igrali Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez ml. in Kasparas Jakučionis. Poleg tega so Bucks prejeli tudi tri izbore v prvem krogu nabora, eno zamenjavo izbora v prvem krogu in izbor v drugem krogu nabora.

Po menjavi so Antetokounmpu dodali tudi odličnega strelca Tima Hardawaya mlajšega, ki je z Miamijem podpisal enoletno pogodbo v vrednosti okoli 5,7 milijona evrov. Najkoristnejši igralec lige NBA sezone 1999/2000 si želi še več okrepitev. »Mislim, da potrebujejo še približno tri ali štiri strelce, ki bi obkrožali njega in Bama. Sicer pa bodo glede na njihovo kulturo, način priprave in način treninga zagotovo pripravljeni,« je prepričan.