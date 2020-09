Antetokounmpo št. 1, Dončić za najboljšo trojico

Ljubljana - Pristojni v ligi NBA so za najboljšega igralca razglasila Giannisa Antetokounmpa. Grški zvezdnik moštva Milwaukee Bucks je priznanje prejel drugo leto zapovrstjo, letos pa je po Michaelu Jordanu in Hakeemu Olajuwonu postal šele tretji košarkar, ki si je prislužil nagrado MVP tako za igralca kot tudi za najboljšega obrambnega igralca.



Antetokounmpo, ki je postal dvanajsti košarkar in prvi Evropejec, ki je ubranil priznanje, je dobil največ glasov med tremi finalisti. Ob njem sta bila še ameriška asa LeBron James (Los Angeles Lakers) in James Harden (Houston Rockets).



Grški orjak je v glasovanju športnih novinarjev in navijačev prejel 962 točk. Tako se je pridružil Kareemu Abdul-Jabbarju in LeBron Jamesu, ki sta vsaj dve nagradi dobila, še preden sta dopolnila 26 let. Slovenski čudežni deček Luka Dončić (Dallas Mavericks) je v točkovanju zasedel četrto mesto, zbral je 200 glasov. Peti je bil Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), ki je s soigralci v letošnji končnici lige NBA izločili prav Dončićev Dallas.