Košarka

Anthony Davis pomahal z belo zastavo, a Washington ne žaluje

Po menjavi z Dallasom so pri Washingtonu potegnili pričakovano potezo in Anthonyja Davisa postavili na hladno do prihodnje sezone, ko bo morda bolj zdrav.
Anthony Davis je letos odigral le 20 tekem, to bo njegova najslabša sezona v karieri. FOTO: Chris Gardner/AFP
Anthony Davis je letos odigral le 20 tekem, to bo njegova najslabša sezona v karieri. FOTO: Chris Gardner/AFP
Nejc Grilc
7. 2. 2026 | 21:51
7. 2. 2026 | 21:52
1:23
Menjava Luke Dončića je z odhodom Anthonyja Davisa v Washington v Dallasu dobila klavrn epilog. Po vsega 20 tekmah za Teksašane v tej sezoni je Davis v menjavi večih igralcev, ki je Dallasu od otipljivega »premoženja« prinesla le dva izbora v drugem delu prvega kroga nabora, odšel v ameriško glavno mesto in končal sezono.

Iz Los Angelesa novice o Dončiću, brce so bile odveč

Sprva je Davis še nameraval igrati ob koncu rednega dela sezone, a Washington odkrito lovi visok izbor na naboru in nima nobene želje zmagovati, zato so Davisu svetovali, naj raje zaceli poškodbi roke in dimelj ter se pripravi na novo sezono. 

V njej imajo Wizards z visokoraslim in zelo kakovostnim centrom, ki pa ima neverjetne težave s poškodbami, velike načrte. Pripeljali so tudi Traeja Younga, Alex Sarr pa predstavlja mladega upa za bolj svetlo prihodnost ene najslabših franšiz zadnjih treh desetletij v ligi NBA.

Luka DončićNBAAnthony DavisLiga NBAkošarkapoškodbamenjavaDallas MavericksWashington Wizars

