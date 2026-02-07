Anthony Davis pomahal z belo zastavo, a Washington ne žaluje

Menjava Luke Dončića je z odhodom Anthonyja Davisa v Washington v Dallasu dobila klavrn epilog. Po vsega 20 tekmah za Teksašane v tej sezoni je Davis v menjavi večih igralcev, ki je Dallasu od otipljivega »premoženja« prinesla le dva izbora v drugem delu prvega kroga nabora, odšel v ameriško glavno mesto in končal sezono.

Sprva je Davis še nameraval igrati ob koncu rednega dela sezone, a Washington odkrito lovi visok izbor na naboru in nima nobene želje zmagovati, zato so Davisu svetovali, naj raje zaceli poškodbi roke in dimelj ter se pripravi na novo sezono.

V njej imajo Wizards z visokoraslim in zelo kakovostnim centrom, ki pa ima neverjetne težave s poškodbami, velike načrte. Pripeljali so tudi Traeja Younga, Alex Sarr pa predstavlja mladega upa za bolj svetlo prihodnost ene najslabših franšiz zadnjih treh desetletij v ligi NBA.