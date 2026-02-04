Pretres v Dallasu, tudi Dončićeva menjava zapušča Teksas

Košarkarska ekipa Dallas Mavericks je lani izpeljala eno najbolj šokantnih zamenjav v zgodovini lige NBA, ko je Slovenca Luko Dončića poslala v Los Angeles Lakers. Teksaška ekipa se je zdaj odločila za novo odmevno kadrovsko zamenjavo, Anthony Davis bo poslej igral za Washington Wizards, je zapisal dobro obveščeni novinar ESPN Shams Charania.

V trgovino med Dallasom in Washingtonom je vključenih kar osem igralcev. Desetkratni udeleženec tekme zvezdnikov Davis se po poročanju ESPN seli v ameriško prestolnico, v Teksas pa prihajajo Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham in Marvin Bagley III ter še dva košarkarja iz prvega kroga in trije košarkarji iz drugega kroga nabora.

ESPN navaja, da je ekipa iz Washingtona v svoje vrste pridobila tudi Jadna Hardyja, D'Angela Russlla in Danteja Exuma.

Telički so od začetka lanskega novembra, ko so odpustili osovraženega generalnega managerja Nica Harrisona, iskali možnosti za odhod 32-letnega Davisa. Za ta korak so se odločili zaradi nezadovoljstva navijačev po lanskoletni menjavi z Dončićem.

Prodal Dončića in si skopal grob – Nico Harrison je dobil nogo

Davis, ki je od začetka januarja odsoten zaradi poškodbe roke, je v sezoni 2025/26 odigral 20 tekem, na njih pa je v povprečju dosegal 20,4 točke, 11,1 skoka, 2,8 asistence in 1,7 blokade.

Ekipa iz Washingtona je tako pripeljala še enega s poškodbami načetega igralca, pred Davisom je v svoje vrste zvabila tudi dosedanjega zvezdniškega branilca Atlante Hawks Traeja Younga, ki pa je na prisilnem bolniškem dopustu že od decembra lani.

Viri blizu ESPN so povedali, da se je Dallas za zamenjavo Davisa pogovarjal tudi z ekipama Toronto Raptors in Atlanta Hawks.

Dallas je z razmerjem zmag in porazov 19-31 na 12. mestu v zahodni konferenci, Washington (13-36) pa je na predzadnjem, 14. mestu v vzhodni konferenci.

Brez MVP na tekmi zvezd Najbolj koristen igralec (MVP) minule sezone Shai Gilgeous-Alexander ne bo nastopil na tekmi košarkarskih zvezdnikov lige NBA, ki bo 15. februarja v dvorani Intuit Dome v Los Angelesu, kjer domujejo LA Clippers. Sedemindvajsetletni Kanadčan ne bo nastopil zaradi poškodbe trebušne prepone, je sporočila njegova ekipa Oklahoma City Thunder.

V NBA se pred koncem roka za menjave obetata še posla z dvema velikima zvezdnikoma. Za spremembo sredine si prizadevata tudi Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) in Ja Morant (Memphis Grizzlies).