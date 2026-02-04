  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Pretres v Dallasu, tudi Dončićeva menjava zapušča Teksas

    V trgovino med Dallasom in Washingtonom je vključenih kar osem igralcev. Anthony Davis se po poročanju ESPN seli v ameriško prestolnico.
    Anthony Davis in Luka Dončić sta pred letom zamenjala kluba. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Reuters
    Anthony Davis in Luka Dončić sta pred letom zamenjala kluba. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Reuters
    P. Z., STA
    4. 2. 2026 | 21:46
    4. 2. 2026 | 22:43
    3:13
    Košarkarska ekipa Dallas Mavericks je lani izpeljala eno najbolj šokantnih zamenjav v zgodovini lige NBA, ko je Slovenca Luko Dončića poslala v Los Angeles Lakers. Teksaška ekipa se je zdaj odločila za novo odmevno kadrovsko zamenjavo, Anthony Davis bo poslej igral za Washington Wizards, je zapisal dobro obveščeni novinar ESPN Shams Charania.

    V trgovino med Dallasom in Washingtonom je vključenih kar osem igralcev. Desetkratni udeleženec tekme zvezdnikov Davis se po poročanju ESPN seli v ameriško prestolnico, v Teksas pa prihajajo Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham in Marvin Bagley III ter še dva košarkarja iz prvega kroga in trije košarkarji iz drugega kroga nabora.

    Kakšna bo prihodnost Anthonyja Davisa?

    ESPN navaja, da je ekipa iz Washingtona v svoje vrste pridobila tudi Jadna Hardyja, D'Angela Russlla in Danteja Exuma.

    Telički so od začetka lanskega novembra, ko so odpustili osovraženega generalnega managerja Nica Harrisona, iskali možnosti za odhod 32-letnega Davisa. Za ta korak so se odločili zaradi nezadovoljstva navijačev po lanskoletni menjavi z Dončićem.

    Prodal Dončića in si skopal grob – Nico Harrison je dobil nogo

    Davis, ki je od začetka januarja odsoten zaradi poškodbe roke, je v sezoni 2025/26 odigral 20 tekem, na njih pa je v povprečju dosegal 20,4 točke, 11,1 skoka, 2,8 asistence in 1,7 blokade.

    Ekipa iz Washingtona je tako pripeljala še enega s poškodbami načetega igralca, pred Davisom je v svoje vrste zvabila tudi dosedanjega zvezdniškega branilca Atlante Hawks Traeja Younga, ki pa je na prisilnem bolniškem dopustu že od decembra lani.

    Navijači slavili »dan osvoboditve Mavsov«. Na izhodnih vratih tudi Davis?

    Viri blizu ESPN so povedali, da se je Dallas za zamenjavo Davisa pogovarjal tudi z ekipama Toronto Raptors in Atlanta Hawks.

    Dallas je z razmerjem zmag in porazov 19-31 na 12. mestu v zahodni konferenci, Washington (13-36) pa je na predzadnjem, 14. mestu v vzhodni konferenci.

    Brez MVP na tekmi zvezd

    Najbolj koristen igralec (MVP) minule sezone Shai Gilgeous-Alexander ne bo nastopil na tekmi košarkarskih zvezdnikov lige NBA, ki bo 15. februarja v dvorani Intuit Dome v Los Angelesu, kjer domujejo LA Clippers. Sedemindvajsetletni Kanadčan ne bo nastopil zaradi poškodbe trebušne prepone, je sporočila njegova ekipa Oklahoma City Thunder.

    V NBA se pred koncem roka za menjave obetata še posla z dvema velikima zvezdnikoma. Za spremembo sredine si prizadevata tudi Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) in Ja Morant (Memphis Grizzlies).

    Sorodni članki

    Šport  |  Košarka
    Sanjska zadnja četrtina

    Los Angeles Lakers po čudežnem preobratu prešerne volje iz Dallasa

    V ligi NBA je slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić za zmago s 116:100 svojemu nekdanjemu moštvu nasul 33 točk. Jezerniki nadoknadili 15 točk zaostanka.
    25. 1. 2026 | 07:11
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Nove težave

    Dallas v skrbeh, Anthony Davis utrpel še 296. poškodbo v karieri

    Pogosto poškodovani Davis je za Dallas od lanskega februarja odigral le 29 tekem rednega dela sezone in dve tekmi v končnici.
    Luka Škoda 10. 1. 2026 | 11:02
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Atlanta zaprla poglavje, ki jo je stalo Luke Dončića

    Košarkarji Los Angeles Lakers so bili zdesetkani brez možnosti proti San Antoniu. Atlanta potegnila prvo potezo, Trae Young odhaja v Washington.
    Nejc Grilc 8. 1. 2026 | 10:45
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Najbolj odmevne zgodbe leta

    Dončićeve solze in »solze sreče« ob izplačani obvezni božičnici

    Leto 2025 so zaznamovali med drugimi napoved božičnice, prestop Luke Dončića, obletnica konca druge svetovne vojne in priprava na parlamentarne volitve.
    2. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Huda ura za Kalifornijce

    Kako nemočni so brez Luke Dončića, je razkril tudi mrk v Arizoni

    Košarkarji Phoenixa so Los Angeles Lakers zadali drugi zaporedni poraz v ligi NBA. Usodna je bila tretja četrtina. Dallas ugnal Denver, San Antonio pa prvake.
    24. 12. 2025 | 07:57
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Božič v NBA

    Leto pozneje pri Dončiću božični mir, v Teksasu zimska razprodaja

    Mineva leto dni od zadnje tekme Luke Dončića v dresu Dallasa. Teksašani še vedno obupujejo nad menjavo, Luka je ujel šampionsko formo v Los Angelesu.
    Nejc Grilc 24. 12. 2025 | 05:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kolumna

    Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

    Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
    Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Urejanje voda

    Skrivnostno ustanavljanje družbe Slovenske vode

    Vlada bi odpravila koncesionarje in naloge prenesla na družbo Slovenske vode. V nos ji gredo dobički koncesionarjev in pomanjkljiv nadzor.
    Maja Prijatelj Videmšek 4. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Žvižgaču, ki je razkril resne napake in ostal brez službe, 750 evrov mesečnega nadomestila

    Ker je 28-letnik menda hranil zaupne podatke dispečerske službe, je še v kazenskem postopku.
    Aleksander Brudar 4. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Drugi tir

    Prvi vlak po drugem tiru pelje 11. marca z dizelsko lokomotivo

    Komercialne vožnje z vlakom šele čez eno leto. Najtežji del velike naloge bo vendarle opravljen marca, poslej le še rutina.
    Boris Šuligoj 4. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    NBADallas MavericksLuka DončićAnthony DavisLiga NBAGiannis AntetokounmpoDallasLos Angeles LakersLA Lakers

    Novice  |  Svet
    BiH

    Sarajevo Safari: Italija preiskuje 80-letnika, osumljenega streljanja civilistov

    Moški naj bi se hvalil, da je obiskoval »lov na ljudi« v Sarajevu.
    4. 2. 2026 | 21:48
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA

    Pretres v Dallasu, tudi Dončićeva menjava zapušča Teksas

    V trgovino med Dallasom in Washingtonom je vključenih kar osem igralcev. Anthony Davis se po poročanju ESPN seli v ameriško prestolnico.
    4. 2. 2026 | 21:46
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Stara celina brez hitrosti

    Brez močne evropske obrambe – ki bo imela vsekakor visoko ceno – ne more biti močne EU.
    Peter Žerjavič 4. 2. 2026 | 21:10
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Dosmrtni zapor za moškega, ki je poskušal ubiti Trumpa

    Ko so ga spoznali za krivega, se je poskušal zabosti v vrat s svinčnikom.
    4. 2. 2026 | 19:36
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Obvestila KPK

    Preiskovalna komisja: sum konflikta interesov pri Ilcu, zanima jo letovanje Janše

    Preiskovalna komisija zaznala sum konflikta interesov pri poslovnih razmerjih glavnega tajnika NSi Roberta Ilca obvestila KPK.
    4. 2. 2026 | 19:21
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Stara celina brez hitrosti

    Brez močne evropske obrambe – ki bo imela vsekakor visoko ceno – ne more biti močne EU.
    Peter Žerjavič 4. 2. 2026 | 21:10
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Dosmrtni zapor za moškega, ki je poskušal ubiti Trumpa

    Ko so ga spoznali za krivega, se je poskušal zabosti v vrat s svinčnikom.
    4. 2. 2026 | 19:36
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Obvestila KPK

    Preiskovalna komisja: sum konflikta interesov pri Ilcu, zanima jo letovanje Janše

    Preiskovalna komisija zaznala sum konflikta interesov pri poslovnih razmerjih glavnega tajnika NSi Roberta Ilca obvestila KPK.
    4. 2. 2026 | 19:21
    Preberite več
