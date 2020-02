Anthony Randolph naposled dobil naslednika?

Anthony Randolph je bil med vidnejšimi člani zlate reprezentance. FOTO: Leon Vidic

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji dala soglasje za izredno naturalizacijo ameriškega košarkarja. Da so seznanjeni s soglasjem, so potrdili tudi pri Košarkarski zvezi Slovenije. Tako so stekli tudi postopki za Morganovo pridobitev slovenskega državljanstva, ki bi mu omogočilo igranje za slovensko reprezentanco v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2021. Te se sicer začnejo že 20. februarja, ko bo Slovenija igrala proti Madžarski. V skupini F sta sicer še Avstrija in Ukrajina. Na EP se bodo prebile prve tri reprezentance.Želja Košarkarske zveze Slovenije je, da v boju za EP pomaga tudi 203 centimetre visoki in 28-letni. Ta na klubski sceni trenutno igra za turški, sicer pa se je slovenskim košarkarskim navdušencem dodobra predstavil v sezoni 2017/18, ko je bil član ljubljanske Olimpije. Za njim je kar pestra klubska kariera, začel jo je pri Virtusu iz Rima, zatem pa je igral tudi zain. Trenutno je šesti skakalec turške lige s skoraj osmimi skoki na tekmo, prav v tem elementu pa naj bi izdatno pripomogel slovenski vrsti. Sicer pa dosega tudi dobrih 13 točk na tekmo.Morgan bo tako očitno "nasledil", ki je tudi postal slovenski državljan z izredno naturalizacijo in reprezentanci na zadnjem EP pomagal do evropskega naslova. Postopek izredne naturalizacije sicer velja za najhitrejši način za pridobitev slovenskega državljanstva.