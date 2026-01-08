Atlanta zaprla poglavje, ki jo je stalo Luke Dončića

Mini zmagoviti niz Los Angelesa je po treh tekmah končan, barka Jezernikov je v Teksasu pričakovano nasedla. Luka Dončić se je trudil na vse kriplje, da bi zdesetkano moštvo brez LeBrona Jamesa držal v igri, na koncu pa je iz San Antonia odnesel le 51. trojni dvojček v karieri. »Izboljšujemo se, a bi še vedno lahko igrali veliko, veliko bolje,« po porazu z 91:107 kljub individualnim presežkom ni bil posebej zadovoljen. V noči na četrtek je Atlanta na košarkarski tržnici potegnila prvo potezo in se odrekla Traeju Youngu, ki ostaja povezan s slovenskim zvezdnikom.

Za 12. poraz v sezoni se LA Lakers lahko zahvalijo koledarju lige NBA, ki do veteranskih moštev ne kaže usmiljenja. Mlada sredina San Antonia se je bolje odzvala na drugo tekmo v 24 urah, 41-letni James je pričakovano obsedel na klopi in vse strelsko breme je padlo na ramena Dončića. Kot vselej se Ljubljančan izziva ni ustrašil, ob 38 točkah je poskrbel za številne lepe asistence – zbral jih je 10, ob 10 skokih je vknjižil že 51. trojni dvojček v karieri – in LA ohranjal v igri.

Še drugo moštvo v ligi, Atlanta, je z grenkim nasmehom zaprlo poglavje, neločljivo povezano z Dončićem, po Dallasu in strahotno zgrešeni menjavi za Anthonyja Davisa se stava proti št. 77 ni izšla niti Atlanti. Kje na košarkarskem zemljevidu bo padla naslednja domina? Moštva imajo za menjave še dober mesec dni časa, rok se izteče petega februarja.