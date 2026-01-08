  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Košarka

    Atlanta zaprla poglavje, ki jo je stalo Luke Dončića

    Košarkarji Los Angeles Lakers so bili zdesetkani brez možnosti proti San Antoniu. Atlanta potegnila prvo potezo, Trae Young odhaja v Washington.
    Atlanta je Luko Dončića na naboru izbrala kot tretjega in ga poslala v Dallas, v nasprotno smer je prišel Trae Young. Foto Dale Zanine/Reuters
    Galerija
    Atlanta je Luko Dončića na naboru izbrala kot tretjega in ga poslala v Dallas, v nasprotno smer je prišel Trae Young. Foto Dale Zanine/Reuters
    Nejc Grilc
    8. 1. 2026 | 10:45
    4:42
    A+A-

    Mini zmagoviti niz Los Angelesa je po treh tekmah končan, barka Jezernikov je v Teksasu pričakovano nasedla. Luka Dončić se je trudil na vse kriplje, da bi zdesetkano moštvo brez LeBrona Jamesa držal v igri, na koncu pa je iz San Antonia odnesel le 51. trojni dvojček v karieri. »Izboljšujemo se, a bi še vedno lahko igrali veliko, veliko bolje,« po porazu z 91:107 kljub individualnim presežkom ni bil posebej zadovoljen. V noči na četrtek je Atlanta na košarkarski tržnici potegnila prvo potezo in se odrekla Traeju Youngu, ki ostaja povezan s slovenskim zvezdnikom.

    Za 12. poraz v sezoni se LA Lakers lahko zahvalijo koledarju lige NBA, ki do veteranskih moštev ne kaže usmiljenja. Mlada sredina San Antonia se je bolje odzvala na drugo tekmo v 24 urah, 41-letni James je pričakovano obsedel na klopi in vse strelsko breme je padlo na ramena Dončića. Kot vselej se Ljubljančan izziva ni ustrašil, ob 38 točkah je poskrbel za številne lepe asistence – zbral jih je 10, ob 10 skokih je vknjižil že 51. trojni dvojček v karieri – in LA ohranjal v igri.

    Še drugo moštvo v ligi, Atlanta, je z grenkim nasmehom zaprlo poglavje, neločljivo povezano z Dončićem, po Dallasu in strahotno zgrešeni menjavi za Anthonyja Davisa se stava proti št. 77 ni izšla niti Atlanti. Kje na košarkarskem zemljevidu bo padla naslednja domina? Moštva imajo za menjave še dober mesec dni časa, rok se izteče petega februarja.

    Sorodni članki

    Šport  |  Košarka
    San Antonio – LA Lakers

    Dončića je zadelo: Za fanta iz Slovenije je to nekaj posebnega

    Košarkarji Los Angeles Lakers so v Teksas prispeli močno oslabljeni in proti San Antoniu izgubili z 91:107. Luka Dončić je dosegel 38 točk in trojnega dvojčka.
    Nejc Grilc 8. 1. 2026 | 06:03
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    New Orleans – LA Lakers

    Čarovnik Luka, ali se šalite? (VIDEO)

    Luka Dončić in LeBron James sta zrežirala četrto zmago Los Angeles Lakers na zadnjih petih tekmah, s 111:103 so bili boljši od New Orleans Pelicans.
    Nejc Grilc 7. 1. 2026 | 05:27
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    All-Star NBA

    Dončić in Antetokounmpo prejela že več kot dva milijona glasov

    Tekma vseh zvezd lige NBA bo 15. februarja v domači dvorani Los Angeles Clippers v Inglewoodu v Kaliforniji. Danes ponoči nova tekma Lakers.
    6. 1. 2026 | 21:58
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Na domačih tleh

    NBA: najhujši poraz sezone proti ekipi s 13 zmagami

    Zavoljo sijajnega uvoda v sezono in izjemnega izkupička 24:1 je Oklahoma kljub porazu še vedno na prvem mestu v zahodni konferenci.
    6. 1. 2026 | 07:48
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Zloraba položaja

    Nezakonito je izdajal zdravniška spričevala

    Cenjeni zdravnik Nardo Stegel je priznal zlorabo uradnega položaja ali pravic.
    Moni Černe 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Tragična smrt

    Odprl pipo, ki je bila pod napetostjo, za smrt krivijo električarja

    Zaradi usodne nesreče se zagovarjata električar Tomislav Pekolj in delodajalec Branko Matjaš.
    Tanja Jakše Gazvoda 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Finančne mahinacije

    Novo razkritje: Venezuela je v petih letih v Švico pripeljala 127 ton zlata

    Švicarske oblasti teh podatkov prej niso javno objavljale, kar je v skladu z dolgoletno tradicijo finančne diskretnosti države.
    7. 1. 2026 | 15:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Luka DončićSan Antonio SpursAtlanta HawksTrae YoungLos Angeles LakersmenjavaLiga NBAkošarka

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Je 24 stopinj doma res nuja? Energetski svetovalec razbija mit o ogrevanju

    Energetski svetovalec pojasni, kakšna je optimalna bivalna temperatura, kako se pozimi prilagoditi in zakaj lahko z oblačili prihranimo pri ogrevanju.
    8. 1. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hud mraz

    Hrvaška v primežu ekstremnega mraza, Srbija v težavah zaradi snega

    Oranžno vremensko opozorilo zaradi izjemno nizkih temperatur so danes za severni in severozahodni del države izdali tudi v BiH.
    8. 1. 2026 | 10:55
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Atlanta zaprla poglavje, ki jo je stalo Luke Dončića

    Košarkarji Los Angeles Lakers so bili zdesetkani brez možnosti proti San Antoniu. Atlanta potegnila prvo potezo, Trae Young odhaja v Washington.
    Nejc Grilc 8. 1. 2026 | 10:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Streljanje v Utahu zahtevalo najmanj dve življenji

    Streljanje je sledilo prepiru med neznanim številom oseb na parkirišču mormonske cerkve.
    8. 1. 2026 | 10:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriško ministrstvo za zdravje in ministrstvo za kmetijstvo

    Posodobljene prehranske smernice za Američane: uživajte pravo hrano

    Poudarjajo uživanje zdravih maščob in omejevanje predelanih živil in zadržke k priporočilom o beljakovinah.
    8. 1. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Atlanta zaprla poglavje, ki jo je stalo Luke Dončića

    Košarkarji Los Angeles Lakers so bili zdesetkani brez možnosti proti San Antoniu. Atlanta potegnila prvo potezo, Trae Young odhaja v Washington.
    Nejc Grilc 8. 1. 2026 | 10:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Streljanje v Utahu zahtevalo najmanj dve življenji

    Streljanje je sledilo prepiru med neznanim številom oseb na parkirišču mormonske cerkve.
    8. 1. 2026 | 10:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriško ministrstvo za zdravje in ministrstvo za kmetijstvo

    Posodobljene prehranske smernice za Američane: uživajte pravo hrano

    Poudarjajo uživanje zdravih maščob in omejevanje predelanih živil in zadržke k priporočilom o beljakovinah.
    8. 1. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo