  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Košarka

    Reaves vzel vajeti igre v svoje roke in odločil v zadnji sekundi

    Košarkarji Los Angeles Lakers so v Minneapolisu v dramatični končnici premagali Minnesoto s 116:115. V Dallasu znova odličen naslednik Luke Dončića.
    Austin Reaves je z akcijo in metom v zadnji sekundi odločil razburljiv dvoboj v Minnesot. FOTO: David Berding/Getty Images Via AFP
    Galerija
    Austin Reaves je z akcijo in metom v zadnji sekundi odločil razburljiv dvoboj v Minnesot. FOTO: David Berding/Getty Images Via AFP
    Š. R., STA
    30. 10. 2025 | 07:29
    30. 10. 2025 | 08:12
    2:30
    A+A-

    Košarkarji Los Angeles Lakers so v ligi NBA s 116:115 premagali Minnesoto Timberwolves, glavni junak dvoboja pa je bil Austin Reaves, ki je tekmo odločil z metom ob zadnjem zvoku sirene. Pri Jezernikih tudi danes v kadru ni bilo poškodovanega slovenskega asa Luke Dončića.

    Lakers so prišli do tretje zmage v uvodu nove sezone, ob dveh porazih pa so trenutno na šestem mestu v zahodni konferenci. Volkovi so medtem doživeli tretji poraz v sezoni.

    Jezerniki so si ob koncu tretje četrtine pripravili 20 točk prednosti, štiri minute pred koncem tekme pa so po trojki Reavesa vodili s 112:101.

    Komaj 18-letni Cooper Flagg dokazuje, da je Dallas ujel izjemnego nadarjenega košarkarja. FOTO: Jerome Miron/Imagn Images Via Reuters Connect
    Komaj 18-letni Cooper Flagg dokazuje, da je Dallas ujel izjemnego nadarjenega košarkarja. FOTO: Jerome Miron/Imagn Images Via Reuters Connect

    A Minnesota je deset sekund pred koncem po delnem izidu 14:2 prevzela vodstvo in imela še v zadnjih sekundah prednost 115:114. Nato je na veliko sceno stopil Reaves, ki ob odsotnosti poškodovanih prvih zvezdnikov ekipe Dončića in LeBrona Jamesa kaže odlične predstave, in z zadnjim metom na srečanju potopil volkove.

    Dvoboj je Reaves zaključil z 28 točkami in 16 podajami. Jake LaRavia je za ekipo iz mesta angelov dodal 27 točk ob osmih skokih, po 17 točk pa sta prispevala Deandre Ayton (deset skokov) in Rui Hačimura. Pri Minnesoti, kjer je manjkal Anthony Edwards, je bil s 33 točkami najuspešnejši Julius Randle, 30 jih je dodal Jaden McDaniels.

    Košarkarji iz mesta angelov bodo naslednjo tekmo odigrali v noči s petka na soboto po slovenskem času proti Memphisu.

    Dallas je še poglobil krizo lanskih finalistov iz Indianapolis​a. S 107:105 je ugnal Indiano, med junaki pa je bil Cooper Flagg, naslednik Luke Dončića. Komaj 18-letni krilni igralec je bil s 15 točkami tretji najboljši strelec. V povprečju dosega po 13 točk na tekmo. 

     

     

    Sorodni članki

    Šport  |  Košarka
    Nepremagljivi prvaki

    Oklahoma zanesljivo še petič zapored

    Shai Gilgeous-Alexander je bil z 31 točkami najboljši strelec pri zmagi s 107:101 proti Sacramentu. V novi sezoni lige NBA je brez poraza tudi Philadelphia.
    29. 10. 2025 | 07:25
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Še ena slaba novica za Lakers, kaj se dogaja v Los Angelesu?

    Na seznamu poškodovanih košarkarjev bo vsaj dva, bolj verjetno pa štiri tedne tudi Gabe Vincent, član začetne peterke na začetku sezone.
    Nejc Grilc 28. 10. 2025 | 11:15
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Poškodbe v NBA

    Namesto turneje po zahodu Dončić na okrevanje ob oceanu

    Los Angeles Lakers imajo po poškodbi Luke Dončića le še osem zdravih igralcev. Austin Reaves lahko nosi napadalno breme.
    Nejc Grilc 27. 10. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    LA Lakers

    Reaves z 51 točkami in brez Dončića do zmage v Sacramentu

    Ob odsotnosti poškodovanih zvezdnikov Luke Dončića in LeBrona Jamesa je Reaves vajeti prevzel v svoje roke in dosegel osebni rekord.
    27. 10. 2025 | 07:33
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Varnost

    Kaj o odzivih na umor v Novem mestu meni sosed Romov

    Novomeški diakon Matic Vidic, ki dela s tamkajšnjimi Romi, o zaslugi politike za slabe razmere ne izgublja besed, rešitev vidi v zaposlitvah.
    Novica Mihajlović 27. 10. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Iz zapora naj bi grozil obremenilni priči

    Jakob Herzog zanika, da je oviral pravosodne organe. Ponudbe tožilstva za priznanje krivde ni sprejel.
    Aleksander Brudar 28. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Duševno zdravje

    Državni svet danes o vetu. Bo NSi še izdatneje pomagala Svobodi?

    Ponovna potrditev zakona ob morebitnem vetu trenutno še zdaleč ni samoumevna.
    Barbara Eržen 29. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    Trajnost kot konkurenčna prednost

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

    Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

    Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

    RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 13:22
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Investicija v Prevaljah ključni mejnik v razvoju

    Z odprtjem gigatovarne za proizvodnjo baterijskih hranilnikov električne energije je TAB vstopil še na trg litij-ionskih baterij.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Svetovno prepoznaven slovenski industrijski dragulj

    Podjetje Ledinek Engineering iz Hoč je z razvojem avtomatiziranih linij postalo svetovni igralec v lesnopredelovalni industriji.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Minnesota TimberwolvesLos Angeles LakersLuka DončićNBAAustin Reaves

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Nizozemske parlamentarne volitve

    Na volitvah izenačena Jetten in Wilders, kdo bo oblikoval koalicijo?

    Na Nizozemskem so potekale parlamentarne volitve. Na volitvah sta slavila levosredinska stranka Jettena D66 in populistični Wilders s stranko VVD.
    30. 10. 2025 | 08:23
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Naročilo ni prišlo na cilj

    Dragocenega terenca, vrednega 150 tisoč evrov, ni dočakal, ukradli so ga

    Nekdanji košarkarski zvezdnik lige NBA Shaquille O'Neal si je zaželel posebej zanj prirejenega jeklenega konjička, a se je nekje na poti izgubil.
    30. 10. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Orkan Melissa

    Divjanje Melisse: več deset smrtnih žrtev, porušene hiše, poplavljene ceste

    Ko je orkan prešel Jamajko, je nekoliko oslabel in nadaljeval pot proti Kubi.
    30. 10. 2025 | 07:44
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Zadnji met

    Reaves vzel vajeti igre v svoje roke in odločil v zadnji sekundi

    Košarkarji Los Angeles Lakers so v Minneapolisu v dramatični končnici premagali Minnesoto s 116:115. V Dallasu znova odličen naslednik Luke Dončića.
    30. 10. 2025 | 07:29
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Next
    Next Business

    Emil Tedeschi: Zame je domoljub tisti, ki plačuje davke in ničesar ne počne pod mizo

    Še do nedavnega smo govorili o bitki za najboljše, za nadpovprečno nadarjene. Zdaj pa se borimo za vsakega delavca, pravi Emil Tedeschi, večinski delničar in predsednik uprave Atlantic Grupe.
    30. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Orkan Melissa

    Divjanje Melisse: več deset smrtnih žrtev, porušene hiše, poplavljene ceste

    Ko je orkan prešel Jamajko, je nekoliko oslabel in nadaljeval pot proti Kubi.
    30. 10. 2025 | 07:44
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Zadnji met

    Reaves vzel vajeti igre v svoje roke in odločil v zadnji sekundi

    Košarkarji Los Angeles Lakers so v Minneapolisu v dramatični končnici premagali Minnesoto s 116:115. V Dallasu znova odličen naslednik Luke Dončića.
    30. 10. 2025 | 07:29
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Next
    Next Business

    Emil Tedeschi: Zame je domoljub tisti, ki plačuje davke in ničesar ne počne pod mizo

    Še do nedavnega smo govorili o bitki za najboljše, za nadpovprečno nadarjene. Zdaj pa se borimo za vsakega delavca, pravi Emil Tedeschi, večinski delničar in predsednik uprave Atlantic Grupe.
    30. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Generacija rešuje življenja: ko štejejo sekunde, šteje znanje

    Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

    Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 08:51
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Slovenija med varnejšimi državami EU

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ELEKTRIČNA ENERGIJA

    Elektro Ljubljana uvaja nov merilni sistem

    Elektrodistribucijska podjetja poleg zagotavljanja zanesljive preskrbe z električno energijo skrbijo tudi za aktivno vključevanje uporabnikov.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenska domačija, ki oskrbuje restavracije z Michelinovo zvezdico (video)

    Na domačiji Hvalc z vrhunsko jagnjetino, lastno predelavo in premišljenimi naložbami dokazujejo, da kakovost raste iz izvora.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Plačilna kartica, ki vašo porabo spreminja v prihranke

    Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PAMETNI DOM

    Imate tudi vi spet težave z vlago? To je rešitev

    Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Naj zgled zmagovalcev za trajnost opogumi še več slovenskih podjetnikov

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:24
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo