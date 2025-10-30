Reaves vzel vajeti igre v svoje roke in odločil v zadnji sekundi

Košarkarji Los Angeles Lakers so v ligi NBA s 116:115 premagali Minnesoto Timberwolves, glavni junak dvoboja pa je bil Austin Reaves, ki je tekmo odločil z metom ob zadnjem zvoku sirene. Pri Jezernikih tudi danes v kadru ni bilo poškodovanega slovenskega asa Luke Dončića.

Lakers so prišli do tretje zmage v uvodu nove sezone, ob dveh porazih pa so trenutno na šestem mestu v zahodni konferenci. Volkovi so medtem doživeli tretji poraz v sezoni.

Jezerniki so si ob koncu tretje četrtine pripravili 20 točk prednosti, štiri minute pred koncem tekme pa so po trojki Reavesa vodili s 112:101.

Komaj 18-letni Cooper Flagg dokazuje, da je Dallas ujel izjemnego nadarjenega košarkarja. FOTO: Jerome Miron/Imagn Images Via Reuters Connect

A Minnesota je deset sekund pred koncem po delnem izidu 14:2 prevzela vodstvo in imela še v zadnjih sekundah prednost 115:114. Nato je na veliko sceno stopil Reaves, ki ob odsotnosti poškodovanih prvih zvezdnikov ekipe Dončića in LeBrona Jamesa kaže odlične predstave, in z zadnjim metom na srečanju potopil volkove.

Dvoboj je Reaves zaključil z 28 točkami in 16 podajami. Jake LaRavia je za ekipo iz mesta angelov dodal 27 točk ob osmih skokih, po 17 točk pa sta prispevala Deandre Ayton (deset skokov) in Rui Hačimura. Pri Minnesoti, kjer je manjkal Anthony Edwards, je bil s 33 točkami najuspešnejši Julius Randle, 30 jih je dodal Jaden McDaniels.

Košarkarji iz mesta angelov bodo naslednjo tekmo odigrali v noči s petka na soboto po slovenskem času proti Memphisu.

Dallas je še poglobil krizo lanskih finalistov iz Indianapolis​a. S 107:105 je ugnal Indiano, med junaki pa je bil Cooper Flagg, naslednik Luke Dončića. Komaj 18-letni krilni igralec je bil s 15 točkami tretji najboljši strelec. V povprečju dosega po 13 točk na tekmo.