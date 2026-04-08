Košarka

Je zdravniška služba Los Angelesa ob poškodbi zvezdnika storila napako?

Besedna vojna med Dallas Mavericks in Los Angeles Lakers zaradi spodletelega pregleda zvezdnika dobiva novo poglavje.
Los Angeles je znova igral brez vseh treh zvezdnikov moštva. Foto Jonathan Hui/Reuters
Los Angeles je znova igral brez vseh treh zvezdnikov moštva. Foto Jonathan Hui/Reuters
Nejc Grilc
8. 4. 2026 | 15:20
8. 4. 2026 | 15:50
2:05
Za košarkarji Los Angeles Lakers je bolj razburljiv začetek aprila, kot so si predstavljali in želeli. Poraz z Oklahomo (87:123) je izpustil tudi LeBron James, ki zbira moči za zadnje tri tekme, na katerih se bodo Lakers krčevito borili za prednost domačega terena v končnici. Medtem pa so na očitke glede napačnega slikanja z magnetno resonanco pri Austinu Reavesu odgovorili tudi iz Dallasa in žogico vrnili v Los Angeles. 

Idealen scenarij za vrnitev Dončića? Hrabri ga pomembna izjema

»Ne vem, kdo odloča v zdravniški službi Dallasa, a dejstvo je, da so pregledali napačen del telesa. Mi smo vse naredili prav,« je pred dnevi J. J. Redick pojasnil, zakaj je šele drugi pregled razkril poškodbo zvezdnika iz Kalifornije. Dallas očitke zavrača: »Z naše strani je bilo vse narejeno v skladu s predpisi in prakso, zagotovo smo pregledali pravi del telesa. Napaka se ni zgodila pri nas.«

Kdo je zares odgovoren za zdravniški spodrsljaj, ki na srečo ni imel hujših posledic. Reaves je skupaj z Luko Dončićem na kratko odšel v Madrid na terapije, s katerimi poskuša pospešiti zdravljenje načete trebušne mišice. Pred tekmo z Oklahomo se je že vrnil v Los Angeles in posredoval kot mirovnik, ko je kri zavrela Jarredu Vanderbiltu, ki je želel obračunati z Redickom. Incident je minil brez posledic, ob tretjem zaporednem porazu je razumljivo, da so odnosi v vrstah Lakers napeti.

Naslednja tekma LA Lakers čaka v petek zjutraj (4.00), gostovali bodo v San Franciscu pri Golden State Warriors, ki so pozdravili vrnitev Stepha Curryja na parket in bodo zahteven tekmec za Jezernike.

Šport  |  Košarka
Liga NBA

Oklahoma premočna za zdesetkane Lakers brez Dončića

Los Angeles Lakers so brez osrednjih nosilcev igre, tudi poškodovanega Luke Dončića, utrpeli visok poraz proti vodilni ekipi zahodne konference.
8. 4. 2026 | 07:35
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Na gulfstreamu gneča, Dončić ni bil edini, ki je potoval v Madrid

Vodstvu Los Angeles Lakers teče voda v grlo, v lovu za zdravjem poizkušajo vse, a ne le z Luko Dončićem. Tudi Austin Reaves bo poskusil pospešiti okrevanje.
7. 4. 2026 | 13:24
Šport  |  Košarka
Denver pred LA Lakers

Za trenutek jih je spreletel srh, a Francoz le ni doživel usode Luke Dončića

San Antonio je v ligi NBA prišel do 60. zmage, a Teksašane skrbi, ali bo udarec v rebra Victorja Wembanyamo stal daljše odsotnosti. Trojni dvojček Nikole Jokiča
7. 4. 2026 | 07:35
Premium
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Idealen scenarij za vrnitev Dončića? Hrabri ga pomembna izjema

Luka Dončić je z rednim delom sezone že opravil in za končnico bije bitko s časom, ki ni na njegovi strani. James Harden je dokazal, da okrevanje ni nemogoče.
Nejc Grilc 7. 4. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
Povolilno dogajanje

Koalicijska matematika s 16 ministrstvi znana, SDS kliče na ulico

Gibanje Svoboda za Novo Slovenijo v vladi narodne enotnosti predlaga tri ministrska mesta, za ostale stranke po dve.
Uroš Esih 7. 4. 2026 | 16:33
Novice  |  Svet
Spremljamo

Na mizi predlog podaljšanja roka v zameno za odprtje Hormuške ožine

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
7. 4. 2026 | 06:54
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

V živo:      V živo: Izrael pobija civiliste v Libanonu, ameriški vojaki bodo ostali v Iranu

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
8. 4. 2026 | 06:46
Novice  |  Slovenija
Slovenija

Umrla novinarka Ana Jud

Širši javnosti je poznana predvsem po dveh odmevnih knjigah – Operacija Direkt in Dosje Rokomavhi.
8. 4. 2026 | 09:58
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
7. 4. 2026 | 09:18
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Svetovni dan zdravja 2026: »Skupaj za zdravje. Na strani znanosti.«

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 10:50
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Analiza

Stanovanjska posojila bodo dražja, grozijo tudi podražitve materiala in dela

Kako bo konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na gradnjo stanovanj in nepremičninski trg?
Nejc Gole 4. 4. 2026 | 05:00
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Zaupanje v algoritme ni več le etika, je tudi stvar dobička

Podjetja z urejenim nadzorom nad UI dosegajo do pet odstotkov višje prihodke, a povprečna zrelost ostaja na nizki stopnji.
Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 06:00
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Pomembno je, da tudi z uporabo UI odločanje ostane človeku

Podjetja umetno inteligenco uvajajo predvsem tam, kjer zaposlenim omogoča večjo učinkovitost in boljšo kakovost dela, strankam pa boljšo uporabniško izkušnjo.
Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 05:30
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Mladi športni talenti sami izskočijo kot kokice (VIDEO)

Sistem v Sloveniji omogoča mladim gibalni razvoj in tudi prepoznavanje talentov.
Milka Bizovičar 2. 4. 2026 | 06:00
Liga NBALos Angeles LakersLuka DončićDallas MaverickspoškodbaAustin Reaves

Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Razpisali 40.000 brezplačnih vozovnic za potovanja z vlakom po Evropi

Na razpis evropske komisije se lahko prijavijo mladi, rojeni med 1. julijem 2007 in 30. junijem 2008.
8. 4. 2026 | 15:34
Šport  |  Drugo
Golf

Rory McIlroy pred mastersom v Augusti: Zdaj vem, da zmorem

Severnoirski zvezdnik bo ta vikend branil naslov na najprestižnejšem golf turnirju na svetu.
8. 4. 2026 | 15:10
Novice  |  Slovenija
Pobiranje vstopnin

Peripetije okoli Vintgarja niso zmotile turistov, že prvi dan je bil poln

Kdo pije in kdo plača v TNP: rešitev za blejski Vintgar, kaj pa druge znamenitosti, kot so slap Savica, korita Mostnice in Tolminska korita?
Simona Bandur 8. 4. 2026 | 15:08
Magazin  |  Svet so ljudje
Konec ugrabitve

Po tednu izpustili ameriško novinarko

Iraška milica, povezana z Iranom, jo je izpustila ob pogoju, da takoj zapusti državo.
8. 4. 2026 | 15:00
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
Kultura  |  Vizualna umetnost
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
Promo Delo 3. 4. 2026 | 14:17
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Gospodarstvo  |  Novice
ENERGIJA

Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
31. 3. 2026 | 07:00
Magazin  |  Zanimivosti
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:43
