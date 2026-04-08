Je zdravniška služba Los Angelesa ob poškodbi zvezdnika storila napako?

Za košarkarji Los Angeles Lakers je bolj razburljiv začetek aprila, kot so si predstavljali in želeli. Poraz z Oklahomo (87:123) je izpustil tudi LeBron James, ki zbira moči za zadnje tri tekme, na katerih se bodo Lakers krčevito borili za prednost domačega terena v končnici. Medtem pa so na očitke glede napačnega slikanja z magnetno resonanco pri Austinu Reavesu odgovorili tudi iz Dallasa in žogico vrnili v Los Angeles.

»Ne vem, kdo odloča v zdravniški službi Dallasa, a dejstvo je, da so pregledali napačen del telesa. Mi smo vse naredili prav,« je pred dnevi J. J. Redick pojasnil, zakaj je šele drugi pregled razkril poškodbo zvezdnika iz Kalifornije. Dallas očitke zavrača: »Z naše strani je bilo vse narejeno v skladu s predpisi in prakso, zagotovo smo pregledali pravi del telesa. Napaka se ni zgodila pri nas.«

Kdo je zares odgovoren za zdravniški spodrsljaj, ki na srečo ni imel hujših posledic. Reaves je skupaj z Luko Dončićem na kratko odšel v Madrid na terapije, s katerimi poskuša pospešiti zdravljenje načete trebušne mišice. Pred tekmo z Oklahomo se je že vrnil v Los Angeles in posredoval kot mirovnik, ko je kri zavrela Jarredu Vanderbiltu, ki je želel obračunati z Redickom. Incident je minil brez posledic, ob tretjem zaporednem porazu je razumljivo, da so odnosi v vrstah Lakers napeti.

Naslednja tekma LA Lakers čaka v petek zjutraj (4.00), gostovali bodo v San Franciscu pri Golden State Warriors, ki so pozdravili vrnitev Stepha Curryja na parket in bodo zahteven tekmec za Jezernike.