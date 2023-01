Azijci čakajo Luko Dončića, Slovenci podvig na mundialu

V nadaljevanju preberite:

V letu 2022 je slovenska moška košarkarska reprezentanca odigrala kar 22 tekem, v pisanih zasedbah in na različnih ravneh. Dobila jih je 17, a če upoštevamo pomembnost dvobojev, je bila bera vse slabša: v pripravljalnih nastopih 7:0, v uradnih 10:5; s popolnim moštvom na evropskem prvenstvu 5:2. Po izgubi prestola s četrtfinalnim debaklom proti Poljski bodo Luka Dončić čez dobrih sedem mesecev imeli popravni izpit na svetovnem prvenstvu. Tako za eurobasket kot za razočaranje pri poskusu uvrstitve na mundial 2019.

Slovenski košarkarji so čakali na četrti preboj med svetovno elito od leta 2014. Zato pa so se na 19. SP uvrstili med prvimi in rekordno hitro izvedeli, da bodo v skupinskem delu mundiala igrali v Okinavi. Zdaj bodo morali upravičiti visoko ceno, kako? Kakšna preobrazba čaka Luko Dončića pri sodelovanju s soigralci? Kaj bo z Goranom Dragićem?