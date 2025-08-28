Baby Jokić pokazal zobe in spravil v skrbi latvijsko zvezdo

Reprezentance Turčije pred začetkom evropskega prvenstva nihče ni uvrščal med kandidate za kolajne, sodeč po prvi tekmi pa Turkov ne gre odpisati. Več možnosti je na papirju imela Latvija, ki je prejela bolečo zaušnico, Turki so domačine premagali s kar 93:73 in v skrbi spravili dvorano v Rigi.

Blestel je center Houstona Alperen Šengun, ki je tekmo končal z 18 točkami, 8 skoki in 7 asistencami. »Kaj naj rečem, zelo je dober. Ko se vrti v raketi, je pri tem eden najboljših, ima odličen pregled nad igro, zares je kot 'Baby Jokić'. Zagotovo je med najbolj zaslužnimi za zmago Turčije,« je tekmecu čestital Kristaps Porzingis.

Latvijski center je priznal, da so naredili veliko napak v obrambi: »Preveč smo pomagali v raketi in podvajali košarkarje, zato so ostali sami na trojkah in se razigrali. Tekmecem ne smemo pustiti toliko prostora, tokrat se je razigral Kenan Sipahi in nato nam je bilo težko.«

Prvi strelec Turkov ob zmagi je bil Čedi Osman z 20 točkami, Sipahi jih je dodal 19. Porzingis je tekmo končal z le 10 točkami.