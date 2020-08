Orlando - Ker zaradi bojkota ni bilo tekem končnice lige NBA, se je v mehurčku v Orlandu na prigrizku in pivu zbral »balkanski« del košarkarjev v severnoameriški poklicni ligi, trije Slovenci, dva Srba in Črnogorec.



Goran Dragić, Luka Dončić, Vlatko Čančar, Nikola Jokić, Boban Marjanović in Nikola Vučević so se sproščeno družili, nevedni Američani okoli njih pa so se le spraševali, v kakšnem jeziku se pogovarjajo zvezdniki.