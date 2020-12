Bankrotirana Koper Primorska izstopila iz članskih tekmovanj

Košarkarski klub Koper Primorska je komisarja članskih tekmovanj Gorazda Trontlja in vodstvo Košarkarske zveze Slovenije (KZS) obvestil, da zaradi finančnih težav izstopa iz 1. SKL za člane in pokalnega tekmovanja. Vodstvo tekmovanja bo vse formalne postopke ob izstopu koprskega kluba izpeljalo v skladu s tekmovalnimi priporočili 1. SKL za člane. Vse tekme Koprčanov, tudi že odigrane, bodo registrirane z izidom 20:0 v korist nasprotne ekipe.



"Na žalost se je zgodba Kopra Primorske končala, kar je seveda boleč udarec za igralce in trenerje kluba ter za celotno slovensko košarko. Koprski košarkarski klub je bil tekmovalna poživitev slovenske košarkarske scene, a odličnim rezultatom na igrišču niso sledili drugi dejavniki, ki so za uspešno in dolgoročno delovanje kluba nujno potrebni," je sporočil generalni sekretar KZS Rašo Nesterović.



Poudaril je, da so ostali prvoligaški klubi ter organi in komisije KZS v zadnjem času, ko so na površje udarile težave kluba, pokazali veliko razumevanja in šli Koprčanom v skladu z določili pravilnikov in aktov KZS večkrat na roko. Tudi igralci in trenerji koprskega kluba, ki so v postopkih licenciranja košarkarskih klubov s klubom, nekateri celo večkrat, so podpisali dogovor o poravnavi obveznosti oziroma odlogu plačila, na podlagi česar je bila klubu tudi podeljena tekmovalna licenca, je dodal Nesterović.

Puška ne v koruzo

"Upam, da v Kopru puške ne bodo povsem vrgli v koruzo in da bodo uredili finančne obveznosti ter postavili zdrave temelje, našli rešitev za nadaljnje delo mlajših selekcij in da bomo v Kopru čez leta znova spremljali člansko košarko na najvišji ravni," je še sklenil Nesterović.



Koper Primorska je v zadnjih petih sezonah od ustanovitve leta 2016 enkrat osvojila domače prvenstvo (2018/19), trikrat je bila najboljša v pokalu (2018-2020), dvakrat je osvojila tudi slovenski superpokal (2018 in 2019) in enkrat še ligo Aba 2 (2018/19).

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: