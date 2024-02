Barcelona in Španija se veselita, Ricky Rubio je zdrav

Ricky Rubio se vrača. Španski košarkarski zvezdnik, ki je v ligi NBA igral 12 let in je bil leta 2019 ob naslovu svetovnih prvakov Španije tudi najkoristnejši igralec mundiala, je z Barcelono sklenil pogodbo do konca sezone. Toda to še ne pomeni, da se bo odlični organizator igre, ki je sredi priprav za lansko svetovno prvenstvo profesionalno košarko postavil na stranski tir zaradi duševnih težav, že takoj vrnil na parket. Ko bo nared in kdaj, bo odločil sam.

Barcelona bo 33-letnega zvezdnika prijavila za evroligo (rok za prijavo novincev za nadaljevanje sezone se bo iztekel danes). Še bolj veseli njegovega naglega okrevanja so v španski reprezentanci, ki se bo po neuspehu na lanskem svetovnem prvenstvu, ko je bilo zanjo konec sanj o ubranitvi naslova že v skupinskem delu tekmovanja, poskušala vrniti med najboljše na domačem olimpijskem kvalifikacijskem turnirju, kjer bosta izzivalca še Libanon in Angola.

»Zdi se, kot da ni bil tako dolgo zunaj košarke. Povrnil je nasmeh in željo za košarko. Njegove psihične težave so preteklost,« je Rubievo stanje opisal trener Barcelone Roger Grimau, s katerim sta leta 2010 osvojila evroligo.