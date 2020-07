Barcelona išče novega trenerja

Ljubljana

Zoran Dragić je z lovoriko zaokrožil »virusno« sezono FOTO: Euroleague

- Po torkovem porazu v finalu zaključnega turnirja španske košarkarske lige je trener Barceloneodstopil s položaja. Pogodbo je sicer Pešić imel še do junija 2021. Toda srbski strateg in katalonski klub sta se odločila, da predčasno končata sodelovanje.Pešić je drugič v karieri vodil blaugrano od leta 2018, ko je prišle iz Bayerna, z njo osvojil dva pokalna naslova, se v prejšnji sezoni uvrstil v končnico evrolige, v letošnji nedokončani pa je bila Barcelona ob prekinitvi na tretjem mestu.Skupno je Barcelono Pešić v dveh mandatih na mestu trenerja vodil na 322 tekmah, dosegel pa 235 zmag. Z ekipo je osvojil naslov prvaka v evroligi (2003), dva španska naslova (2003 in 2004), tri pokalne lovorike (2003, 2018, 2019) in dva naslova prvaka Katalonije (2018, 2019).Barcelona je v finalu skrajšane končnice španskega prvenstva za sezono 2019/20 s 67:69 izgubila proti Baskonii, za katero je v finalni tekmi slovenski reprezentantdosegel tri točke.