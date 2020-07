Barcelona ni izgubljala časa, novi trener je Šarunas Jasikevičius

Barcelona – Poraz košarkarjev Barcelone v finalu španske lige z Baskonio je hitro stal službe trenerja Svetislava Pešića, saj je imel na voljo najdražjo igralsko zasedbo v Evropi, klubski šefi pa niso izgubljali časa niti, ko so iskali zamenjavo zanj. Krmilo so predali v roke Šarunasa Jasikevičiusa, ki je od 13. januarja 2016 uspešno vodil Žalgiris iz Kaunasa in ga leta 2018 popeljal na finalni turnir evrolige. S Katalonci je sklenil triletno pogodbo.



Zdaj 44-letni Jasikevičius je kronal vrhunsko košarkarsko kariero s številnimi podvigi na klubski in reprezentančni ravni (štirikrat je bil prvak evrolige, dvakrat z Maccabijem, po enkrat Barcelono in Panathinaikosom, leta 2003 pa je bil z Litvo evropski šampion), pred katerimi je v sezoni 1999/2000 branil tudi barve Uniona Olimpije v Tivoliju. Za Barcelono je igral štiri leta v dveh epizodah, med prvo (2000-2003) je leta 2003 osvojil naslov prvaka evrolige pod vodstvom Svetislava Pešića, med drugo (2012/13) se je s soigralci prebil med najboljšo evropsko četverico.



Igralsko kariero je končal po sezoni 2013/14 v dresu Žalgirisa in nemudoma postal pomočnik trenerja Gintarasa Krapikasa. Po njegovem prisilnem umiku januarja 2016 pa je prevzel vlogo glavnega stratega ter z zasedbo s Kaunasa osvojil pet zaporednih naslovov litovskega prvaka in trikrat zmagal v pokalnem tekmovanju.