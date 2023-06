Belgijke do zgodovinskega uspeha v Ljubljani

Belgijske košarkarice so prvič evropske prvakinje. V velikem finalu 39. eurobasketa v Ljubljani so s 64:58 (43:48, 25:32, 13:17) ugnale Španke.

Belgijska reprezentanca je do lovorike prišla brez poraza. Tekmice v Tel Avivu in Ljubljani je premagovala s povprečno 25 točkami razlike. Še največ dela je imela v polfinalu s Francozinjami, od katerih je bila boljša za štiri točke, in v zaključnem dvoboju, ko je odločitev o zmagovalkah padla šele v zadnjih minutah.

Za Belgijo je to tretja kolajna na prvenstvih stare celine (v letih 2021 in 2017 je bila bronasta), hkrati je postala šele dvanajsta reprezentanca z zlato lovoriko na tem tekmovanju.

Španija kljub finalnemu porazu ostaja najbolj prevladujoča ekipa na EP v tem stoletju. To je bil njen peti nastop v sklepnem dejanju v zadnjih 16 letih in skupno šesti v zgodovini. Izgubila je le tokratnega v Stožicah in leta 2007 proti Rusiji. Na evropskih prvenstvih je osvojila enajst odličij – štiri zlata, dve srebrni in pet bronastih.

Belgija – Španija 64:58 (43:48, 25:32, 13:17) Dvorana Stožice, gledalcev 2500, sodniki: Forsberg (Danska), Liszka (Poljska), Baldini (Italija). Belgija: Ramette, Delaere, Resimont, Meesseman 24 (7:10), Linskens 18 (9:9), Mununga, Geldof, Be. Massey, Lisowa Mbaka, Bi. Massey, Vanloo 13 (5:5), Allemand 9 (1:1).

Španija: Ouvina, Dominguez, Torrens 8 (2:2), Casas 14 (1:4), Rodriguez 7 (2:2), Cazorla 3, Carrera 12, Ginzo 10, Pendande Mendes, Conde, Gil 4, Quevedo.

Za najboljšo igralko EP so izbrali 30-letno Belgijko Emmo Meesseman, ki že nekaj časa velja za eno od najboljših košarkaric na stari celini in ki je bila tudi v finalu odločilni jeziček na tehtnici. Njena trojka v 36. minuti je Belgijo pripeljala do prvega vodstva na tekmi (55:54), dva prosta meta minuto in pol pred koncem za 60:56 pa sta Belgijo pripeljala do zasluženega naslova. Meesseman je v finalu dosegla 24 točk.

V najboljšo postavo prvenstva so bile ob Emi izbrane še Julie Allemand (Belgija), Alba Torrens (Španija), Sandrin Gruda (Francija) in Julie Vanloo (Belgija).

Emmo Meesseman so razglasili za najboljšo igralko prvenstva. FOTO: Jure Makovec/AFP

Bron za Francijo

V tekmi za tretje mesto je bila Francija z 82:68 boljša od Madžarske in tako tudi na osmem zaporednem eurobasketu osvojila kolajno. Prvič v zadnjih desetih letih je Francija to tekmovanje končala z zmago. Med letoma 2013 in 2021 je namreč izgubila v finalih, 2011 je bila tretja, 2009 pa je drugič osvojila evropsko lovoriko. Pred tem je bila zlata še leta 2001. Skupno ima Francija na EP dvanajst odličij; stožiško je njeno drugo bronasto.

Madžarska ostaja pri sedmih kolajnah z evropskih prvenstev. Zadnjo, bronasto, je osvojila 1991, pred tem pa je bila še štirikrat tretja in dvakrat druga.

V Stožicah so odigrali tudi tekma za peto mesto. Srbija je premagala Nemčijo z 78:62. V kvalifikacije za olimpijske igre 2024 se je uvrstilo prvih šest reprezentanc. Slovenija je turnir končala že v predtekmovanju in zasedla komaj 15. mesto.