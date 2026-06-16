Beograjska velikana povabljena med evropsko elito

Beograjska košarkarska kluba Partizan in Crvena zvezda sta prejela uradni povabili, da postaneta novi franšizi v evroligi, je pisal srbski medij Meridian Sport. Povabili sledita odločitvi upravnega odbora Euroleague Commercial Assets, da nadaljujejo s procesom transformacije imetnikov 10-letnih licenc v franšizne člane.

Kluba trenutno sicer že nastopata v evroligi, a z začasno triletno licenco, ki jima omogoča nastopanje do leta 2028. V letošnji izvedbi tekmovanja je Partizan končal na 15. mestu, Crvena zvezda pa se je kot deseto moštvo prebilo v dodatne kvalifikacije za končnice, a je izpadla v prvem kolu.

Oba velikana srbske košarke sta se za stalno mesto med evropsko elito potegovala že dlje časa. Meridian Sport je dodal, da bodo zadnja pogajanja med predstavniki rdeče-belih in evroligo potekala v začetku julija, ko bo znanih več podrobnosti. Evroliga ima trenutno trinajst stalnih članov, nazadnje pa sta se temu krogu pridružila ASVEL in münchenski Bayern.