Beograjski ognjeni krst za Jurico Golemca

Koper Primorska (na fotografiji levo Nejc Barič) želi drugič premagati Mego Bemax. V Beogradu je bilo za 79:73 za slovenske prvake. FOTO: ABA

Dolenjci se bodo »stepli«

Redni del lige ABA se približuje vrhuncu, saj so pred zadnjimi petimi koli mirni le košarkarji Partizana in Budućnosti, ki so z eno nogo že v končnici. Za preostali dve mesti se poteguje pet moštev, tudi Cedevita Olimpija in Koper Primorska, pet pa jih je tudi v nevarnem območju. Med njimi je Krka, ki pa bi z današnjo zmago nad Cibono storila pomemben korak v boju za obstanek.Cedevita Olimpija je v zadnjih štirih kolih doživela prav toliko porazov, vendar bo v 18. kolu v središču pozornosti. Oči bodo uprte v njenega trenerja, ki bo debitiral na klopi moštva, s katerim je v igralskih dneh osvojil naslov regionalnega prvaka. To je bilo v sezoni 2001/2002, zanj zadnji v Olimpijinem dresu, a krstni za »jadransko« ligo.Ljubljančani so imeli takrat vsega spoštovanja vredno ekipo (v njej so igrali še Zdovc, Kotnik, Mujezinović, B. Udrih, Welsch, Modrić, Hukić, Ilievski, Boisa in Awojobi), nedvomno bolj kakovostno, kot je današnja Golemčeva zasedba. Pred dvobojem z FMP ga vendarle opogumlja misel, da je Cedevita Olimpija tudi brez njega dvakrat prekosila Beograjčane – v superpokalu ABA s 101:92 po podaljšku in v novembrskem ligaškem soočenju v Stožicah s 93:89 –, kos pa jim je bil tudi sam s Koprom Primorsko s 86:81. Tesni rezultati pričajo, da naloga ne bo lahka, čeprav je FMP v zadnjih petih kolih okusil le eno zmago.»Obe moštvi sta bili v zadnjem obdobju v slabši formi, hkrati pa imata še vedno možnosti za preboj v končnico. FMP je odlično organizirano in vodeno moštvo. Tudi mi imamo svoje odlike, zato se v Beograd odpravljamo z željo, da bi začeli zmagovati in se znova priključili vrhu lestvice,« je razmišljal Golemac pred odhodom v Beograd.Koper Primorska bo proti zadnjeuvrščeni Megi Bemaxu poskusila nadgraditi zaporedni zmagi nad Krko in Cedevito Olimpijo in nekako neopazno ostati v druščini velikih, ki jo po izgubi vseh glavnih adutov ne jemlje dovolj resno. Pred Novomeščani pa je nova prelomnica. Prejšnji teden so eno zapravili s polomom proti Megi, danes pa jih čaka sosedski derbi s Cibono. Na prvi tekmi v Zagrebu so bili gostitelji uspešnejši z izidom 70:67, ki priča, da sta moštvi izenačeni, blizu pa sta si tudi na razpredelnici. Toda če se bo Krka danes oddolžila, po možnosti z več kot tremi točkami naskoka, bo Ciboni pobegnila za dve zmagi, še pomembnejše pa je, da bi se lahko oddaljila od zadnjega mesta.»Poznala se nam bo vrzel po odhodu, saj je bil eden od pomembnih členov moštva. Zato se bomo morali vsi drugi 'stepsti' z Zagrebčani in upam, da bo to dovolj za zmago na domačem parketu,« opozarjaKrka – Cibona (17), FMP – Cedevita Olimpija (19);Koper Primorska – Mega Bemax (12), Budućnost – Igokea (17);Crvena zvezda – Partizan (21);– Zadar : Mornar 83:89.Partizan 14:3, Budućnost 13:4, Crvena zvezda 11:6, Mornar 11:7, Cedevita Olimpija in Koper Primorska po 10:7, FMP 9:8, Igokea in Krka po 6:11, Cibona 5:12, Mega Bemax 4:13, Zadar 4:14.Terme Olimia – Zlatorog (19);Helios Suns – Hopsi Polzela (19);– Šentjur : Krka 96:61, Rogaška : Koper Primorska 86:83.