    Košarka

    Besni Schröder išče televizijskega komentatorja

    Nekdanji dolgoletni nemški reprezentant je s svojimi besedami v prenosu finala eurobasketa v Rigi razjezil kapetana evropskih in svetovnih prvakov v košarki.
    Dennisa Schröderja so izbrali za najboljšega igralca nedavnega evropskega prvenstva v košarki. FOTO: Heiko Becker/Reuters
    Galerija
    Dennisa Schröderja so izbrali za najboljšega igralca nedavnega evropskega prvenstva v košarki. FOTO: Heiko Becker/Reuters
    Miha Šimnovec
    25. 9. 2025 | 09:55
    25. 9. 2025 | 10:20
    2:17
    

    Dennis Schröder, ki je na nedavnem evropskem prvenstvu kot kapetan in MVP turnirja popeljal nemško košarkarsko reprezentanco do zlate lovorike, si je očitno več kot teden dni po velikem zmagoslavju v Rigi še enkrat pogledal posnetek dramatičnemu finala proti Turčiji. V noči na sredo je na družbenem omrežju Instagram objavil posnetek odločilnega meta, s katerim je 19 sekund pred koncem popeljal svojo ekipo do vodstva z 86:83. To je bil koš, ki je praktično odločil razburljiv dvoboj.

    image_alt
    Schröder: Ob omembi mojega imena in priimka marsikdo pomisli na ...

    Ob posnetku je Schröder dodal še komentar s prenosa na televizijski postaji RTL, v katerem je slišati: »Noro, res noro! Dennis, ni odigral dobre tekme …« Posnetek se nato prekine, Schröderja pa so komentatorjeve besede dodobra razjezile. Z velikimi črkami je zapisal: »Kdo je to rekel???« Svoje sledilce (ima jih kar 5,5 milijona) je pozval, naj mu razkrijejo ime komentatorja. Ob tem je dodal še: »16 točk in 12 podaj ni dovolj dobro? Bi moral doseči 30 ali 40 točk, kaj?«

    Patrick Femerling je razjezil Dennisa Schröderja. FOTO: Heiko Blatterspiel/Reuters
    Patrick Femerling je razjezil Dennisa Schröderja. FOTO: Heiko Blatterspiel/Reuters

    V resnici je šlo za nesporazum. Strokovni komentator je bil nekdanji dolgoletni nemški reprezentant Patrick Femerling (za izbrano vrsto je zbral kar 221 nastopov), ki je ob Franku Buschmannu spremljal veliki finale. Njegova izjava se namreč ni končala pri kritiki, temveč je sledilo nadaljevanje: »… On je rojen za te trenutke. Ko je potrebno, prevzame odgovornost v svoje roke. Odlično!«

    Femerling v Schröderjevem odzivu ne vidi velikega problema: »Veselil sem se za ekipo in za Dennisa. Zame to ni nič posebnega,« je dejal 50-letni Nemec, ki sicer ni skoparil s pohvalami na Schröderjev račun.

