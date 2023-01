Biki so se pred očmi številnih zvezdnikov veselili zmage v Parizu

Košarkarji moštva Chicago Bulls so sinoči v ligi NBA gostovali v Parizu, kjer so se pomerili z Detroit Pistons in v razprodani dvorani Accor zmagali s 126:108. Slovenski as Goran Dragić, ki se je v francoski metropoli med drugimi razveselil tudi obiska kolesarskega zvezdnika Primoža Rogliča, je v 14 minutah k uspehu Bikov prispeval tri točke ter po dva skoka in podaji.

Na tekmi je s 30 točkami blestel košarkar s francoskim priimkom Zach LaVine, ki je zaupal, da je bil njegov pradedek Francoz. »Mogoče mi na stari celini še bolj ustreza zrak,« se je dejal vprašal član Chicaga in zlate ameriške reprezentance na olimpijskih igrah v Tokiu 2021.

Zachov rojak DeMar DeRozan je za Bike, ki niso nikoli zaostajali, dodal 26 točk, Črnogorec Nikola Vučević pa je tekmo končal s 16 točkami, 15 skoki in šestimi asistencami.

Goran Dragić (v rdečem dresu) se znova ni naigral. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Pri Detroitu je bil prvi strelec Hrvat Bojan Bogdanović s 25 točkami, Killian Hayes, edini Francoz v obeh moštvih, pa je za poražence dosegel štiri točke ob slabem metu 2:13. Dodal je tudi osem podaj. »Malo smo jezni, da nismo zmagali,« je po tekmi v domovini dejal Hayes.

V dvorani tudi Mbappe, Johnson, Leclerc ...

Francoski čudežni deček Victor Wembanyama, ki bo bržkone št. 1 na letošnjem naboru lige NBA, je sedel ob parketu, dvorano so do zadnjega napolnili številni zvezdniki, med njimi tudi nogometaš Kylian Mbappe, košarkarji Magic Johnson, Richard Hamilton, Ben Wallace in Tony Parker, glasbeniki Pharrell Williams, Lil Baby in drugi, dirkač formule 1 Charles Leclerc.

Komisar lige Adam Silver tega dvoboja ni želel primerjati z ameriško tekmo zvezd All-Star, je pa dodal, da je to še najbližja stvar evropski tekmi zvezd. Kot je pristavil, gre tudi za praznovanje mednarodnega odtisa današnje lige NBA v svetu. Ko so Biki z legendarnim Michaelom Jordanom leta 1997 gostovali v Parizu, je bil približno eden od 14 košarkarjev lige NBA rojen zunaj ZDA. Zdaj je to razmerje 1:4.

»Posebno je tudi, da ne zastopamo le Detroita, ampak celotno ligo NBA. Blagovno znamko poskušamo postaviti na dober položaj – na mesto, kjer košarka raste,« je poudaril Dwane Casey, trener Detroita, njegov kolega na klopi Chicaga Billy Donovan pa je pripomnil: »Super je, da si lahko ljudje tukaj v Parizu od blizu ogledajo ligo NBA. Tako se zaveš, da šport pozorno spremljajo po vsem svetu. Bilo je neverjetno. Dvorana je bila razprodana.«

Naslednja tekma Bike čaka v ponedeljek, ko bodo v domači dvorani v Chicagu gostili Atlanto.

V ponovitvi lanskega finala lige NBA pa so Boston Celtics s 121:118 po podaljšku premagali Golden State Warriors. Jayson Tatum in Jaylen Brown sta popeljala Kelte do osme zmage v nizu. Tatum je dosegel 34 točk in 19 skokov, Brown pa je dodal 16 točk, vključno s trojko 19 sekund pred koncem rednega dela, ki je popeljala Boston do podaljška.

Pri Bojevnikih, ki so pred tem proti Keltom slavili štirikrat zapored, je Stephen Curry zbral 29 točk, Jordan Poole 24 in Klay Thompson pa po 24.