Biser poleti Sloveniji nasul največ točk, zdaj je bil usoden božjastni krč

V 25. letu starosti je nenadoma umrl venezuelski košarkar Garly Sojo. Še na poletnem svetovnem prvenstvu na Japonskem, Indoneziji in Filipinih je bil nepogrešljiv član venezuelske reprezentance. Proti Sloveniji je bil s 16 točkami najučinkovitejši mož pri Venezueli, v povprečju pa je na mundialu dosegal po 12,4 točke.

Od prezgodaj preminulega športnika se je z žalnim sporočilom poslovil tudi predsednik države Nicolas Maduro. Izrekel je solidarnost in podporo družini, prijateljem in prebivalcem« Caricuaa, soseske Caracasa, kjer je živel in umrl športnik, v državi znan kot »Biser«.

Neuradno še ni znan vzrok smrti, toda za 196 cm visokega košarkarja naj bi bil usoden epileptični napad v zgodnjih jutranjih urah.