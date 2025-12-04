Bo Antetokounmpo odšel? Los Angeles in Dončić, New York ali Grčija

Grški košarkar Giannis Antetokounmpo je zaradi poškodbe v prvi četrtini zapustil tekmo med Milwaukee Bucks in Detroit Pistons, ki so jo Jeleni dobili s 113:109. Poleg poškodbe, ki jo je utrpel prvi zvezdnik Milwaukeeja, je navijače franšize razburila novica o njegovem morebitnem odhodu iz Wisconsina.

Novinar ESPN Shams Charania je včeraj razkril, da je Antetokounmpo s klubskimi predstavniki začel pogovore o svoji prihodnosti. »Giannis Antetokounmpo in njegov agent Alex Saratsis sta se začela pogovarjati z Milwaukee Bucks o prihodnosti dvakratnega MVP lige NBA in o tem, ali bi bilo zanj najbolje ostati v klubu ali drugje, pravijo viri ESPN. Odločitev naj bi bila sprejeta v prihodnjih tednih,« je zapisal Charania. Tridesetletni Grk je pred tekmo izbrisal objave na platformi x, prej twitter, in vse objave na instagramu, povezane z Milwaukeejem, z izjemo slavja v finalu lanskega pokala lige NBA in slike naslova prvaka v ligi NBA.

Pred začetkom sezone je o Grkovem odhodu krožilo veliko govoric, tudi Antetokounmpo je potrdil, da je razmišljal o igranju za novo ekipo. Charania je oktobra sporočil, da so se Bucks veliko pogovarjali z New York Knicks, »a ekipi nikoli nista dosegli dogovora«. Včeraj je novinar ESPN Brian Windhorst dejal, da je dvakratni najkoristnejši igralec lige poleti zaprosil za menjavo. »Fantje, on je že zahteval, da ga menjajo,« je dejal Windhorst in nadaljeval: »Zdi se, da se je Giannis posvetil letošnji sezoni pri Bucks. To se je tudi zgodilo ... Veliko ljudi v ligi misli, da naslednje leto ne bo igral za Bucks.«

Po tekmi z Detroitom je trener Milwaukeeja Doc Rivers zanikal govorice o menjavi. »Giannis nikoli ni zahteval, da bi ga zamenjali – nikoli,« je bil odločen glavni trener. »Tega ne morem povedati bolj jasno.«

Poleg New Yorka se je kot možno destinacijo pred poletjem omenjalo tudi Los Angeles Lakers, za katere igra slovenski zvezdnik Luka Dončić. Poznavalec Jezernikov Jovan Buha je sedaj povedal, da je selitev v Kalifornija nerealistična. »To moraš raziskati, kajne?« je dejal Buha. »Toda mislim, da bi bila idealna oblika, saj so v težkem položaju, da bi bila idealna konstrukcija verjetno Austin (Reaves, op. p.) z maksimalno pogodbo in trije izbori.« Po njegovem mnenju je bolj verjeten odhod v Grčijo. »Let v Grčijo je lažji. Njegova družina zdaj razporeja čas med Grčijo in Milwaukeejem,« je povedal novinar.

Antetokounmpo je z Jeleni leta 2021 osvojil naslov prvaka lige NBA, toda Milwaukee v naslednjih sezonah ni prišel dlje od drugega kroga končnice. V letošnji sezoni Grk v povprečju prispeva 30,6 točke na tekmo in 10,7 skoka.