Bo Dončić na uvodni večer sezone ostal brez derbija z zvezdnikom?

Zvezdnik Golsen State Warriors Stephen Curry je le tri dni pred začetkom nove sezone lige NBA poskrbel za precejšen preplah v vrstah Bojevnikov iz San Francisca.. Na nedeljskem odprtem treningu v dvorani Chase Center si je ob spremembi smeri poškodoval desni gleženj in odšepal naravnost v garderobo.

Sprva je bilo precej več skrbi, saj so se v Golden Statu bali, da si je 38-letni zvezdnik znova poškodoval desno koleno. Zaradi težav z njim je v prejšnji sezoni odigral le 43 tekem in izpustil kar 27 zaporednih dvobojev. Tokrat je šlo za zvin gležnja.

»Rekel je, da je v redu. Ko je odšel s parketa, sem ga obiskal v sobi za terapije. Počuti se dobro,« je trener Steve Kerr nekoliko pomiril navijače. Priznal je, da se je tudi sam ustrašil, ko je Curry začutil bolečino in zapustil trening.

Golden State bo zdravstveno stanje prvega zvezdnika spremljal v naslednjih dneh. Warriors novo sezono odpirajo v sredo v Los Angelesu, kjer jih čakajo Lakers z Luko Dončićem. Curry vstopa že v svojo 18. sezono v ligi NBA, Warriors pa so v pripravah njegovo obremenitev zaradi starosti in težav iz prejšnje sezone načrtno zmanjševali.