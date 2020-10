FOTO:Bo Dragić še zaigral v končnici?

Nastop slovenskega košarkarja Gorana Dragića na drugi tekmi finala severnoameriške košarkarske lige NBA med Miami Heat in Los Angeles Lakers zaradi poškodbe ostaja vprašljiv. Prav tako v dresu vročice tudi nastop Bama Adebaya, ki se je tako kot Dragić poškodoval na prvi tekmi, ki jo je Miami izgubil z 98:116.



Dragić si je poškodoval levo stopalo, Adebayo pa vrat. Povsem zdrav ni niti prvi zvezdnik Miamija Jimmy Butler, ki je na novinarsko konferenco pred sobotno tekmo prišel s povezo na levem gležnju.



Trener Miamija Erik Spoelstra, ki je skupaj z igralci presenetil košarkarski svet že z uvrstitvijo v finale, ni malodušen in pravi, da računa na vse igralce, ki so zdravi, da bodo stopili na igrišče. "Globina naše ekipe je bila ena naših največjih prednosti," je dejal Spoelstra.



Butler je dejal, da so v ekipi navajeni na izzive in v njih uspevajo. "Vsi verjetno pričakujejo, da nas bo Los Angeles še trikrat zapovrstjo premagal. Ne strinjam se. Nihče ni mislil, da bomo prišli v finale. Vemo, da lahko zmagamo, ampak vemo, da bomo morali za to igrati popolno," je dejal Butler in napovedal zmago na drugi tekmi finala.



Dragić se je na prvi tekmi finala poškodoval ob stiku z nasprotnim igralcem Rajonom Rondom, vendar je igral naprej. Tudi v drugem polčasu je želel na parket, vendar ga je ekipa poslala nazaj v slačilnico. Butler je dejal, da je govoril z Dragićem in ve, kako ga boli, ker ne more igrati.



"Želimo si ga z nami, potrebujemo ga. Za nas je opravil ogromno delo v končnici, tako kot tudi skozi vse leto. Naredil je vse, kar smo ga prosili. Prišel je s klopi, igral v začetni peterki, zadeval, pomagal drugim ..."



"Ampak ne gre le za košarko. Skrbi nas zanj kot osebo. Želimo si, da bo zdrav. A slišim bolečino v njegovem glasu. Počuti se, kot da nas je pustil na cedilu. Ampak to ni res in radi vi, da to ve. Popeljal nas je do te točke in naša dolžnost je, da mu to poplačamo," je še dejal Butler o slovenskem zvezdniku, s katerim sta dobra prijatelja tudi zunaj igrišča.