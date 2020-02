Bo Golemac še tretjič zapored na šampionski barki?

Lani je Sixt Primorska prepričljivo osvojila pokalno lovoriko v domači dvorani. FOTO: Roman ŠŠipić

Vnovič brez centrov?

Ljubljana – Ljubitelji senzacij so se bržkone dolgočasili ob dosedanjem poteku pokala Spar za košarkarje. V četrtfinalu je nastopilo najboljših sedem moštev uvodnega dela slovenske lige in Cedevita Olimpija, med najboljšo četverico pa se je poleg slednje prebila vodilna trojica v DP. Več vznemirjenja si lahko obetajo na finalnem turnirju v ljubljanski dvorani na Kodeljevem. V današnjem polfinalu se bodo pomerili Koper Primorska – Helios Suns (15.30) in Cedevita Olimpija – Krka (18.30), finale bo v nedeljo ob 18.45.Štirje polfinalisti so osvojili 26 od 28 dosedanjih pokalnih naslovov (vse po letu 2004), daleč največ med njimi Olimpijini košarkarji (20), najbolj sveži zmagovalci pa so Koprčani, ki so si trofejo priigrali lani in predlani. Obrambe naslova so se kljub kadrovskemu kolapsu zaradi finančnih težav lotili zelo odločno in s skupno razliko 45 točk izločili Rogaško, četrto na lestvici DP. Danes jih čaka za odtenek trši oreh, ki pa so ga v tej sezoni že dvakrat premagali: oktobra z 78:60 v Domžalah, ko so še imeli na voljo vse adute, ob začetku januarja pa s 84:66 v domači dvorani z že prepolovljenim moštvom.»Tudi v tretjem soočenju bosta moštvi različni. Kljub vsem spremembam so Koprčani v absolutni prednosti, vendar verjamem, da na Kodeljevo ne bomo šli z belo zastavo. Naredili bomo vse, da bi v nedeljo odigrali še eno tekmo,« ocenjuje Heliosov trenerNjegov primorski kolegapa je v diplomatskem tonu razkril svoje želje: »Vse ekipe, ki so se uvrstile na finalni turnir, imajo isti cilj – zmagati. Mi ne skrivamo ambicij, naš cilj je finale, kako se bo razpletlo, pa bomo videli. Naši košarkarji so že utrujeni, vendar verjamem, da je podobno tudi v drugih moštvih.«Cedevita Olimpija in Krka sta se v tej sezoni pomerili le enkrat. V 11. kolu lige ABA so v Stožicah z 72:56 zmagali Ljubljančani, ki pa tokrat ne bodo mogli računati na vseh sedem tujih okrepitev. Zaradi predpisov slovenskih tekmovanj sta na obeh tekmah s Šenčurjem GGD počivala centrain, na prvi tudi branilec, na drugi pa krilo. Kakšno strategijo bo na finalnem turnirju ubral, bomo videli že danes, dejstvo pa je, da je bil Simonović s 16 točkami prvi strelec moštva v decembrskem spopadu s Krko ter da sta Stipanović in Zirbes skupaj prispevala le dve točki.»V pokalnem tekmovanju ne zmaga vedno najboljši. Gre za eno tekmo, zbran moraš biti vseh 40 minut in upati na dober večer posameznikov. Optimizem gradimo na kakovosti naših igralcev in dobrem delu, ki ga opravljamo v zadnjem času. Finalni turnir pričakujemo samozavestno in z mislijo, da imamo v nedeljo še eno nalogo,« meni Golemac, ki je dvakrat popeljal Koper Primorsko na pokalni prestol, na Olimpijini klopi pa še ni okusil poraza.Njegov tekmecdodaja: »Vsi vemo, kdo je Cedevita Olimpija in kako močno ekipo ima. Zame je brez dvoma favorit tega turnirja, toda hkrati se zavedam, da so pokalna presenečenja možna. Veseli me, da se v naše moštvo vračajo poškodovani igralci in da bomo nastopili z domala popolno zasedbo. Če se bomo Ljubljančanom postavili po robu s telesno močjo, imamo možnosti za presenečenje.'«