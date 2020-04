Bo Goran Dragić sprejel moštvu prijazno pogodbo?

Ljubljana – Slovenskemu košarkarskemu zvezdniku Goranu Dragiću se izteka petletna pogodba z vodstvom moštva Miami Heat. Ali bo ostal pri Vročici, v tem trenutku – vsaj javno – (še) ni znano, dejstvo pa je, da bo kljub zelo dobrim predstavam v ligi NBA težko iztržil takšno (letno) plačo, kot jo ima zdaj.



Če v prekinjeni sezoni 2019/20, za katero se še ne ne ve, kako in kdaj jo bodo zaradi zloveščega virusa nadaljevali (če jo sploh bodo), ne bo prišlo do kakšnega znižanja plač, bo 33-letni Ljubljančan zaslužil – reci in piši – 19.217.900 ameriških dolarjev (skoraj 17,7 milijona evrov).



Kakor pravijo dobro obveščeni viri, mu vodilni možje pri Miamiju tako zajetne vsote ne bodo več ponudili, dasiravno bi ga radi zadržali v svojih vrstah. Četudi tekme začenja s klopi, je namreč Dragić še vedno zelo učinkovit; s povprečjem 16,1 točke je namreč tretji najboljši strelec Vročice za Američanoma Jimmyjem Butlerjem (20,2) in Bamom Adebayom (16,2). Za nameček slovenski as prispeva po 5,1 asistence in 3,1 skoka, odgovorni niso prezrli niti pomembne vloge, ki jo slovenski as odigra v slačilnici.



Na drugi strani Dragić, ki bo 6. maja praznoval 34. rojstni dan, ne skriva, da se na jugu Floride odlično počuti in da bi še naprej rad igral pri Miamiju. Zatorej mnogi domnevajo, da bo privolil v klubu prijazno pogodbo, tako da bo lahko kljub vsemu ostal član Vročice.