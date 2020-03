Bo Luka Dončić pritegnil na slovensko klop Dimitrisa Itoudisa?

Ljubljana – Košarkarska zveza Slovenije vabi Dimitrisa Itoudisa, naj prevzame vodenje reprezentance v junijskih kvalifikacijah za olimpijske igre, danes poroča španski športni dnevnik El Mundo Deportivo. Pri KZS so potrdili pogovore z 49-letnim grškim strategom, ki od leta 2014 vodi moskovski CSKA in je z njim osvojil dva naslova prvaka evrolige (2016 in 2019), a vztrajajo, da so šele na začetku pogajanj in da se niso še ničesar dogovorili.



Itoudisa, ki je bil pred tem dolga leta pomočnik Željka Obradovića pri Panathinaikosu in nato eno sezono glavni trener turškega Banvita, pogodba s CSKA veže do junija 2021, zato bi moral dobiti posebno soglasje klubskega vodstva. Bržkone bi ga lahko premamilo vodenje zasedbe z Luko Dončićem na čelu, ki se bo od 23. do 28. junija v Kaunasu potegovala za pot na OI v konkurenci Poljske, Angole, Litve, Južne Koreje in Venezuele, vprašanje pa je, ali si ga lahko KZS finančno privošči. Pod vprašajem bi ostalo tudi vprašanje selektorja v naslednjih ciklih kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2021, ki se bodo nadaljevale novembra letos.