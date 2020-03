Bo prvaka lige ABA dalo igrišče ali zelena miza?

21

od 22 kol pred končnico so odigrali v ligi ABA, Partizan ima dve zmagi prednosti pred Budućnostjo

ales fevzer Nastopov v praznih Stožicah, kakršen je bil derbi z Budućnostjo, si bržkne tudi pri Cedeviti Olimpiji ne želijo več. FOTO: ABA

Tujci na izhodnih vratih

Ljubljana – Lastniki klubov v ligi NBA vse močneje podpirajo oceno, da se njihovi košarkarji ne bodo vrnili na igrišča pred sredino junija, kar bi zvezdnikom preprečilo nastop na olimpijskih igrah, če ne bodo preložili tudi teh. V Litvi, kjer bi morala slovenska reprezentanca konec junija igrati v kvalifikacijah za OI, so podobno kot v Ukrajini, Švici, na Finskem, Švedskem in Slovaškem predčasno končali državne lige in razglasili prvake. Zdaj je na potezi liga ABA.Pandemija koronavirusa je ustavila košarkarske klube po skoraj vsej Evropi, med večjimi izjemami je za zdaj Turčija. Vsi se zavedajo, da globalna nevarnost ne bo minila v dveh tednih, da se večina držav še ni približala vrhuncu krize in da ko bo ta mimo, moštev ne bodo mogli zagnati zgolj s pritiskom na gumb. Pravega odgovora nima niti vodstvo lige ABA, v kateri bi morala biti na sporedu zadnje kolo in končnica najboljše četverice. Če bi tekmovanje končali danes in bi upoštevali dosedanje izide, bi bil prvak Partizan, Zadar bi izpadel, Cedevita Olimpija bi zasedla 5. mesto, Koper Primorska 6. in Krka 10. Marsikdo bi bil s tem zadovoljen, pri Budućnosti in Crveni zvezdi razmišljajo drugače, saj so računali na zasuk v izločilnih bojih. Vsakdo razumljivo vleče na svoj konec, vse skupaj pa otežuje dejstvo, da pravilnik lige ni predvidel zapleta zaradi višje sile.Cibonin direktor, v tem enoletnem mandatu tudi predsednik lige ABA, zagotavlja, da bodo našli rešitev: »Predvideli smo, da bi se zastopniki klubov zbrali že prejšnji teden, vendar smo sestanek odpovedali zaradi dogajanja v regiji, zato se bomo poskusili uskladiti z videokonferenco. Prepričan sem, da nihče ne želi dobiti prvaka za zeleno mizo. Vse bi bilo lažje, če bi bilo za nami tudi 22. kolo, ki bi moralo odločiti o marsičem. Verjetno ne bi bilo slabo, če bi namesto končnice pripravili zaključni turnir štirih moštev, osebno pa menim, da bi morali odigrati tudi zadnje kolo, čeprav pred praznimi tribunami. Težje je govoriti o časovnih terminih, na Hrvaškem pričakujemo bistveno povečanje števila okuženih v naslednjih tednih. Zadnjo besedo bodo imeli klubi, saj so lastniki lige ABA.«Cedevita Olimpija bi se lahko v zadnjem kolu prebila med najboljšo četverico, vendar iz njenega tabora ni čutiti vztrajanja, da bi ga morali odigrati za vsako ceno. Vadbo vseh klubskih selekcij so prekinili, košarkarji članskega moštva so dobili navodila, kako preživeti čas med samoosamitvijo, vsak dan pa prejmejo še program treninga in ohranjajo telesno pripravljenost v domačem okolju. Dvorane, šolske telovadnice in trimski kabineti so namreč zaprti. Hrvatin Nemecsta se že preselila v svoji domovini, v Zagrebu je tudi trener, naslednji je na vrsti. V posebnem položaju pa so trije Američani,in, saj bi jih v primeru vrnitve v ZDA čakale velike prevozne težave in nato karantena pri vsakem prehodu meje. Zato ni težko razumeti, da košarka ni več v ospedju njihovih misli.Na Kitajskem, kjer se je novi koronavirus pojavil že konec decembra in so zadnje tekme odigrali 21. januarja, si medtem prizadevajo za normalizacijo življenja in oživitev športnih tekmovanj. Zato so klubi pozvali košarkarje in trenerje, naj se vrnejo na delovna mesta. Med njimi je tudi nekdanji slovenski selektor, od leta 2015 trener moštva Jiangsu Dragons, ki bo moral biti po prihodu 14 dni v karanteni v svojem stanovanju. Kot pravi, pričakuje, da bi se lahko tamkajšnja liga nadaljevala sredi aprila, po najbolj optimističnem scenariju čez tri tedne.