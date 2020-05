Bo šel Dončić v Disneyland?

New York

Se bosta LeBron James in Dončić merila tudi na Floridi? FOTO: USA Today Sports

Možna lokacija tudi Las Vegas

- Severnoameriška košarkarska liga NBA je v soboto potrdila, da se pogovarja s podjetjem Walt Disney o možnosti izvedbe preostanka tekoče sezone v enem od Disneyjevih letovišč na Floridi. To bi se lahko ponovno začelo konec julija.Govorec lige NBAje potrdil poročanje ameriških medijev, da se vodstvo lige z Disneyjem pogovarja o izvedbi preostanka lige v Orlandu. Tekme bi odigrali na eni lokaciji, kjer bi tudi bila nastanjena vsa moštva.»Gre za seznanitvene pogovore s podjetjem Walt Disney Company o možnosti nadaljevanja sezone 2019-20 konec julija v letovišču ESPN Wide World of Sports, ki bi predstavljajo enotno lokacijo za igranje in trening ter nastanitev,« je dejal Bass.NBA je zaradi pandemije novega koronavirusa sezono prekinila 11. marca. V zadnjem času je vse več ugibanj o tem, če in kdaj bi se liga nadaljevala ter v kakšni obliki. Poleg Floride pa se kot možna enotna lokacija tekem omenja tudi Las Vegas.Upravni odbor lige naj bi po poročanju ameriškega športnega medija ESPN na videokonferenčni seji v petek razpravljal o možnostih za izvedbo preostanka sezone.