Bo to začetna peterka okrog Dončića? Visok poraz na generalki ni dober znak

Košarkarji Los Angeles Lakers so zadnji preizkus pred začetkom nove sezone lige NBA končali s porazom. Denver Nuggets so bili v Crypto.com Areni boljši s 121:106, Luka Dončić pa je na parketu preživel le prvi polčas.

Slovenski zvezdnik je v 19 minutah dosegel 15 točk, dodal štiri skoke in dve asistenci. Iz igre je metal 4:10, ob nekoliko manj natančnem večeru pa izgubil tudi pet žog.

Lakers so po prvi četrtini zaostajali že za 14 točk (22:36), a so do polčasa razliko prepolovili in na odmor odšli pri 55:62. Dončić se po odmoru ni več vrnil na parket, njegovi soigralci pa so nadaljevali lov in se pred zadnjo četrtino približali na vsega pet točk (83:88).

V zadnjih 12 minutah je Denver vendarle znova prevzel nadzor. Nuggets so zadnjo četrtino dobili s 33:23 in tekmo pripeljali do končnih 121:106. Lakers so tako pripravljalno obdobje sklenili z dvema zmagama in tremi porazi.

Redick prvič preizkusil novo peterko

Več pozornosti kot sam rezultat je vzbudila zasedba, s kakšno zasedbo je trener JJ Redick začel zadnjo generalko pred sezono.

Ob Dončiću in Austinu Reavesu so bili v začetni peterki še Matisse Thybulle, Ziaire Williams in Walker Kessler. Na klopi je tako ostal Quentin Grimes, ki je začel prejšnje štiri pripravljalne tekme in je veljal za enega glavnih kandidatov za mesto v prvi peterki.

Nova zasedba seveda še ni povsem uigrana, kar je po tekmi priznal tudi Reaves.

»Seveda bo nekaj začetnih težav, saj za zdaj preprosto še nimamo dovolj skupnih minut. Verjetno se bomo ujeli prej kot slej. V naslednjih dneh bomo še naprej gradili na tem in poskušali biti pripravljeni na prvo tekmo sezone,« je dejal.

Redick sicer še ni potrdil, da bo prav ta peterka začela tudi prvo tekmo sezone proti Golden Statu.

Dončić in Jokić tudi neposredno drug proti drugemu

Najboljši strelec Lakers je bil Reaves z 19 točkami, Ziaire Williams jih je dodal 14. Kessler je ob prvem nastopu v začetni peterki prispeval šest točk.

Pri Denverju je bil z 21 točkami najučinkovitejši Jamal Murray. Nikola Jokić je potreboval le osem metov iz igre, da je prišel do 17 točk, ob tem pa je zbral še osem asistenc.

Dončić in Jokić sta se nekajkrat znašla tudi neposredno drug proti drugemu. Slovenec je v enem najbolj atraktivnih trenutkov tekme prodrl proti srbskemu centru, zadel ob prekršku in si priboril še dodaten prosti met.

Za Lakers je bilo s tem pripravljalnega obdobja konec. Zdaj se začenja zares. Novo sezono bodo odprli v noči na četrtek, ko bo v Los Angelesu gostoval Golden State.