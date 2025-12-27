Perspektiva Ilirija na krilih Bobana Marjanovića zmagovito zaključila leto

Perspektiva Ilirija je v ligi Aba po šestih zaporednih porazih končno vknjižila zmago, s katero bo pozitivno zaključila koledarsko leto 2025. V dvorani Tivoli so premagali Villach s 94:80, odlično sta igrala predvsem Luka Kureš in Boban Marjanović, ki sta oba dosegla po 20 točk.

Ljubljančani so vpisali tretjo zmago v enajstih nastopih in se oddolžili Avstrijcem za nesrečni poraz s 84:85 v prvem krogu v začetku oktobra. Novinca v regionalnem tekmovanju sta v tekmo vstopila z negativnima serijama, a Ilirija je prekinila niz petih porazov, Dunaj pa ga je podaljšal na sedem tekem.

To je bila hkrati prva zmaga za Ilirijo na zadnjih petih tekmah oziroma odkar se ji je 13. decembra pridružil srbski orjak Boban Marjanović, ki je bil tokrat z 20 točkami in 10 skoki eden ključnih mož zasedbe Stipeta Modrića. Druga dva sta bila Luka Kureš, ki je trojke metal 5:7 in dosegel 20 točk, ter Jerome Green (16 točk, 7 podaj), ki se je razigral v drugem polčasu in Ilirijo suvereno pripeljal do zaslužene zmage.

Perspektiva Ilirija se bo na parket dvorane Tivoli vrnila 4. januarja, ko bo gostila Crveno zvezdo. Beograjčani se nocoj doma merijo z ljubljansko Cedevito.