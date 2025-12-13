Boban Marjanović na prvi tekmi s Perspektivo Ilirijo do visokega poraza.

Košarkarji ljubljanske Perspektive Ilirije so v desetem kolu lige ABA s 66:86 kljub devetnajstim točkam izkušenega Eda Murića klonili proti Budućnosti. Na tekmi je prvič v dresu kluba v tivolski dvorani igral nekdanji zvezdnik lige NBA Boban Marjanović, ki je igral slabih štirinajst minut in prispeval šest točk, dva skoka in eno podajo.

Zasedba iz Črne gore, ki jo že tretje leto uspešno vodi slovenski strateg Andrej Žakelj, je bila od začetka tekme zbrana in motivirana, tako da je bila Perspektiva Ilirija ves čas v zaostanku. V osmi minuti so imeli gostje že 14 točk prednosti, v 24. je bila razlika 20 točk (51:31), Budućnosti pa je pripadla tudi zadnja četrtina z 21:19.

Najboljši strelec pri domačih je bil Edo Murić z 19 točkami in metom 4:7 za tri točke. Ob tem je imel še šest skokov, dve ukradeni žogi in podajo. Varovanci Stipeta Modrića bodo v 2025 odigrali še dve tekmi proti nasprotnikoma po meri. V petek, 19. decembra bodo gostovali v Zadru, 27. decembra pa bodo gostili Dunaj.