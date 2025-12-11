Dončić pozdravil zares veliko okrepitev

Slovenski košarkarski prvoligaš Perspektiva Ilirija je svoje ambicije pokazala z odmevno potezo. Na družbenih omrežjih je v svoji ekipi pozdravila srbskega orjaka Bobana Marjanovića. »Dobrodošel,« so zapisali pri ljubljanskem klubu, kjer vlogo športnega direktorja opravlja Saša Dončić, oče Luke Dončića, nekdanjega Marjanovićevega soigralca.

Za 37-letnim in 224 centimetrov visokim centrom je bogata kariera. V njej je igral za številne klube, med temi so Hemofarm, Takovo, CSKA Moskva, Žalgiris, Nižnij Novgorod, Radnički Kragujevac, Mega Vizura, Crvena zvezda, San Antonio Spurs, Detroit Pistons, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks, Houston Rockets, Fenerbahče in Zhejiang Lions.

Marjanović je spletel prijateljsko vez z Dončićem, ko sta skupaj igrala v Dallasu.

Ilirija, ki jo vodi Stipe Modrić, je v domači ligi trenutno na drugem mestu za novomeško Krko, v ligi Aba v skupini B sedma od devetih ekip.