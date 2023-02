Bojevniki Stephena Curryja še kar nesejo zlata jajca

V nadaljevanju preberite:

V ligi NBA ni redkost, da se prekaljena moštva s šampionskimi izkušnjami preračunljivo lotijo rednega dela sezone, saj se zavedajo, da bodo v izločilnih dvobojih končnice unovčila svojo kakovost in zaigrala v višjih prestavah. Zato bodo v naslednjih mesecih pod posebnim drobnogledom košarkarji Golden Stata. Ne le zato, ker branijo naslov prvakov, z lanskim uspehom so postali najdražji košarkarski klub na svetu, vreden sedem milijard dolarjev (6,42 milijarde evrov).

Ob pogledu na trenutno lestvico zahodne konference lige NBA se košarkarskim nostalgikom milo stori pri srcu. Na zadnjih treh mestih so namreč klubi, ki so skupaj osvojili 24 naslovov prvaka. Med njimi so LA Lakers, ki bodo pri poskusu preboja v končnico lovili tudi Golden State in Dallas z Luko Dončićem. Pri vsem skupaj seveda ne gre le za zmage in športno čast. Zato jim ni vseeno, koliko so vredne njihove franšize, kar velja tudi za Joeja Lacoba, večinskega lastnika Bojevnikov iz San Francisca. Kako je prvič v zadnjih 20 letih spodrinil s finančnega vrha košarkarje LA Lakers in New Yorka?