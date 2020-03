Bojevniki že donirali milijon dolarjev, Antetokounmpo pa 100.000

Ekipa severnoameriške košarkarske lige NBA Golden State Warriors se je javno med prvimi odzvala na prekinitev vseh aktivnosti v ligi NBA. Bojevniki so za osebje, ki skrbi za delovanje njegove dvorane ter je zaradi prepovedi javnih prireditev brez dela ter plačila, namenili milijon ameriških dolarjev ali okrog 900.000 evrov.



Tudi milijarder Mark Cuban, lastnik Dallas Mavericks, kjer igra slovenski zvezdnik Luka Dončić, je skupaj s partnerji sklenil dogovor, da se pokrijejo plače delavcev v American Airlines Areni za obdobje, ko ne bo tekem NBA. Med igralci se je med prvimi s podobno odzval grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo, ki je 100.000 dolarjev (90.000 evrov) namenil za osebje dvorane Fiserv Forum, kjer njegov Milwaukee Bucks naslednjih 30 dni ne bo igral. Tudi igralec Cleveland Cavaliers Kevin Love je v ta namen obljubil 100.000 dolarjev.

»Želim pomagati ljudem, ki so naredili moje življenje in življenje moje družine boljše«

»Sedaj moramo stopiti skupaj. V teh težkih časih želim pomagati ljudem, ki so naredili moje življenje in življenje moje družine boljše,« je pojasnil 25-letnik, podobno pa se je odzval tudi mladi zvezdnik Zion Williamson, ki je dejal, da bo pokril vse plače, ki bi jih sicer dobilo osebje dvorane Smoothie King Center, kjer igra njegov Pelicans iz New Orleansa. Tam se številni še niso pobrali na noge po uničujočem hurikanu Katrina leta 2005.



Podobne akcije so nato sledile v drugih ekipah NBA in tudi v severnoameriški hokejski ligi NHL, med drugim v ekipah Pittsburgh Penguins, Anaheim Ducks, San Jose Sharks in Toronto Maple Leafs.